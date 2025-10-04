  1. Privatkunden
Grosse Suchaktion Vermisste Seniorin nach vier Nächten im Wald lebend gefunden

Sven Ziegler

4.10.2025

Die Seniorin war tagelang unter einem Baum eingeklemmt. 
Die Seniorin war tagelang unter einem Baum eingeklemmt. 
Andreas Drouve/dpa-tmn

In Nordrhein-Westfalen ist eine 80-Jährige nach tagelanger Suche entdeckt worden. Die Frau war unter einem Baum eingeklemmt und lebensgefährlich unterkühlt.

Sven Ziegler

04.10.2025, 09:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 80-Jährige aus Bad Driburg wurde nach vier Nächten im Eggegebirge stark unterkühlt gefunden.
  • Einsatzkräfte orteten sie mithilfe eines Polizeihubschraubers und befreiten sie mit Motorsägen.
  • Die Frau liegt im Krankenhaus und ist ausser Lebensgefahr.
Mehr anzeigen

Eine Vermisstensuche in Nordrhein-Westfalen hat am Mittwoch ein glückliches Ende genommen: Einsatzkräfte fanden eine 80-Jährige aus Bad Driburg lebend im Eggegebirge bei Willebadessen. Laut Polizei Höxter war die Frau stark unterkühlt, inzwischen bestehe jedoch keine Lebensgefahr mehr.

Angehörige hatten die Seniorin bereits am Dienstag als vermisst gemeldet, nachdem tagelang kein Kontakt mehr zu ihr bestand. Weil bekannt war, dass sie sich gerne in der Natur aufhält, durchkämmten Polizei und Feuerwehr gezielt mögliche Wandergebiete. Dabei entdeckten sie ihr Auto in der Nähe des Fernsehturms im Eggegebirge.

Anspruchsvolle Suche

Die Suche war anspruchsvoll: Spürhunde und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Wegen der Dunkelheit musste die Aktion zunächst unterbrochen werden, ehe sie am Mittwochmorgen fortgesetzt werden konnte. Aus der Luft lokalisierten die Beamten schliesslich die Stelle, an der sich die Frau befand – rund 250 Meter abseits eines Wanderwegs.

Dort fanden sie die Seniorin unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt. Eigenständig konnte sie sich nicht befreien und hatte mutmasslich bereits seit Samstag in dieser Lage ausgeharrt. Mit Motorsägen und technischem Gerät befreiten die Helfer die Frau und brachten sie anschliessend ins Krankenhaus. Dort erholt sie sich derzeit von den Strapazen.

