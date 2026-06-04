«Es ist ein Wunder»Vermisster Bergführer überlebt fast eine Woche am Everest
dpa
4.6.2026 - 20:59
Rekordandrang auf den Everest hat Folgen: Müll, so weit das Auge reicht: Neue Bilder vom Everest sorgen für Entsetzen
Der höchste Berg der Welt versinkt im Abfall: Ein aktuelle Video aus dem letzten Lager vor dem Gipfel des Everest zeigt Müllberge auf fast 8000 Metern Höhe. Gleichzeitig erlebt der Everest einen nie dagewesenen Ansturm von Bergsteigern.
04.06.2026
Es mutet wie ein Wunder an: Ein einheimischer Bergführer erklimmt mit einem Kunden den höchsten Gipfel der Welt. Anschliessend verliert sich seine Spur. Doch Tage später kommt die gute Nachricht.
DPA
04.06.2026, 20:59
dpa
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Ein 57-jähriger Bergführer ist am 29. Mai auf dem Mount Everest verschwunden.
Eine aufwendige Suche mit Helikopter wurde eingeleitet.
«Es ist ein Wunder»: Dawa Sherpa wurde nach sechs Tagen nun entdeckt und in ein Spital geflogen.
Ein Bergführer, der fast eine Woche lang am Mount Everest in Nepal vermisst worden war, ist am höchsten Berg der Welt lebend gefunden worden. Damit endete eine Suchaktion, die zuvor ernste Sorgen um sein Überleben hatte aufkommen lassen, wie Behördensprecher mitteilten.
Der 57-jährige Dawa Sherpa – auch bekannt als Hillary Dawa – von der ethnischen Gruppe der Sherpa war demnach zuletzt am 29. Mai in der Umgebung des auf etwa 7100 Meter Höhe gelegenen Camps III gesehen worden.
Zu dem Zeitpunkt befand er sich auf dem Abstieg des 8849 Meter hohen Bergs, nachdem er einen polnischen Bergsteiger Richtung Gipfel geführt hatte. Am gestrigen Mittwoch war eine Suchaktion per Hubschrauber, die bis hinauf zu Camp III reichte, noch erfolglos geblieben.
An aerial search conducted on Wednesday morning from the Khumbu Icefall to Camp III failed to locate Dawa Sherpa, who has been missing below Camp III since May 29, according to 8K Expeditions. Dawa, 57, was guiding Polish climber, and left behind below Camp III on descend pic.twitter.com/GeXexJXmvO
Heute dann sahen Bergführer, die gerade Seile und Leitern für die endende diesjährige Saison abbauten, den Vermissten inmitten von Gletscherspalten nahe dem Khumbu-Eisbruch unmittelbar oberhalb des 5364 Meter hoch gelegenen Basislagers entlanglaufen.
Der Mann wurde per Helikopter in Nepals Hauptstadt Kathmandu ausgeflogen und wird derzeit in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Behördenvertreter und Expeditionsveranstalter erklärten, er befinde sich in gutem Gesundheitszustand.
«Es ist ein Wunder», sagte ein Sprecher seiner Expeditionsagentur 8K Expeditions der Deutschen Presse-Agentur. «Er erzählte uns, dass er gestern den Hubschrauber gesehen habe. Es scheint, als sei er erschöpft gewesen und habe sich daraufhin ausgeruht. Ich denke, man kann dies wohl als eine ‹Selbstrettung› bezeichnen.»
Neuer Rekord an Gipfelbesteigungen
Details darüber, warum der Sherpa plötzlich verschwand und wie er fast eine Woche lang allein am Berg überleben konnte, blieben zunächst unklar.
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Hillary Dawa Sherpa went missing nearly a week ago on Everest. at nearly 8,000m. With no food, water or oxygen everyone assumed he was dead. And six days later he's found having apparently crawled down the mountain. Absolutely astonishing.
Laut Khimlal Gautam, dem Leiter des Büros für das Everest-Basislager des Tourismusministeriums, erklommen während der Frühjahrssaison 2026 mindestens 1000 Bergsteiger – einschliesslich der Bergführer – erfolgreich den höchsten Gipfel der Welt.
Das ist ein neuer Rekord nach 866 erfolgreichen Gipfelstürmern im Vorjahr. Der Mount Everest kann sowohl von Nepal als auch von China aus erklommen werden; die tibetische Seite des Bergs war in dieser Saison jedoch geschlossen.
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