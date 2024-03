Steiles Gelände rund um den Schiffenensee FR wurde einem jungen Mann vermutlich zum Verhängnis. Peter Klaunzer/KEYSTONE

Ein seit vergangenem Sonntag vermisst gemeldeter 26-Jähriger ist am Freitag in Granges-Paccot FR tot aus dem Schiffenensee geborgen worden. Die Kantonspolizei Freiburg geht davon aus, dass er in steilem Gelände abstürzte und an seinen Verletzungen starb.

Die Leiche fanden Taucher der Kantonspolizei nach einer intensiven Suche im See. Dabei leistete die Kantonspolizei Genf mit technischem Unterwassergerät Unterstützung, wie die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mitteilte. Die Ermittlungen zeigten, dass es sich um den Vermissten handelt.

sda/tgab