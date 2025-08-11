Am Lagginhorn im Wallis kam es zuletzt zu mehreren tödlichen Bergunfällen. (Archivbild) Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott

Ein seit dem 11. Juli vermisster Mann wurde auf 3400 Metern Höhe am Lagginhorn gefunden. Auf dem Berg im Wallis kam es in diesem Sommer bereits zu mehreren tödlichen Bergunfällen.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Berggänger haben den leblosen Körper eines vermissten Mannes am Lagginhorn VS entdeckt.

Der Mann wurde seit dem 11. Juli vermisst.

Die Berggänger fanden den Vermissten laut Polizei bereits am 5. August. Mehr anzeigen

Berggänger haben den leblosen Körper eines vermissten Mannes am Lagginhorn VS entdeckt. Sie fanden den Mann, der seit dem 11. Juli vermisst wurde, bereits am 5. August, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Die sterblichen Überreste seien westlich des Südgrats des Lagginhorns auf einer Höhe von etwa 3400 Metern entdeckt worden, hiess es in der Mitteilung der Walliser Kantonspolizei. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet, um die Todesumstände zu klären.

Am Lagginhorn kam es kürzlich zu mehreren tödlichen Bergunfällen. Vergangenen Samstag stürzte ein Bergsteiger auf der Ostseite in den Tod, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte. Vor einer Woche verunglückte zudem eine Frau auf dem Abstieg vom Gipfel über den Westgrat.