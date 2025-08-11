  1. Privatkunden
Mehrere tödliche Bergunfälle Seit Juli vermisster Mann am Lagginhorn VS leblos aufgefunden

SDA

12.8.2025 - 05:32

Am Lagginhorn im Wallis kam es zuletzt zu mehreren tödlichen Bergunfällen. (Archivbild)
Am Lagginhorn im Wallis kam es zuletzt zu mehreren tödlichen Bergunfällen. (Archivbild)
Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott

Ein seit dem 11. Juli vermisster Mann wurde auf 3400 Metern Höhe am Lagginhorn gefunden. Auf dem Berg im Wallis kam es in diesem Sommer bereits zu mehreren tödlichen Bergunfällen.

Keystone-SDA

12.08.2025, 05:32

12.08.2025, 06:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Berggänger haben den leblosen Körper eines vermissten Mannes am Lagginhorn VS entdeckt.
  • Der Mann wurde seit dem 11. Juli vermisst.
  • Die Berggänger fanden den Vermissten laut Polizei bereits am 5. August.
Mehr anzeigen

Berggänger haben den leblosen Körper eines vermissten Mannes am Lagginhorn VS entdeckt. Sie fanden den Mann, der seit dem 11. Juli vermisst wurde, bereits am 5. August, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Die sterblichen Überreste seien westlich des Südgrats des Lagginhorns auf einer Höhe von etwa 3400 Metern entdeckt worden, hiess es in der Mitteilung der Walliser Kantonspolizei. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet, um die Todesumstände zu klären.

Am Lagginhorn kam es kürzlich zu mehreren tödlichen Bergunfällen. Vergangenen Samstag stürzte ein Bergsteiger auf der Ostseite in den Tod, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte. Vor einer Woche verunglückte zudem eine Frau auf dem Abstieg vom Gipfel über den Westgrat.

Ex-Biathletin Laura Dahlmeier stirbt bei Bergunglück

Ex-Biathletin Laura Dahlmeier stirbt bei Bergunglück

STORY: Die ehemalige deutsche Biathletin Laura Dahlmeier ist bei dem Bergunfall im pakistanischen Karakorum-Gebirge ums Leben gekommen. Das bestätigte das Management der Doppel-Olympiasiegerin. Die 31-Jährige war am Montag am Laila Peak auf rund 5.700 Metern Höhe von Steinschlag getroffen worden, hier Archivbilder aus der Region. In einer Erklärung teilte Dahlmeiers Management mit, es sei davon auszugehen, dass Dahlmeier bereits seit Montag tot sei. Am Dienstag war ein Helikopter über den Unglücksort geflogen und hatte kein Lebenszeichen mehr festgestellt. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem Hubschrauber-Überflug und der Schilderungen der Seilpartnerin von Dahlmeier zur Schwere der Verletzungen, sei von ihrem sofortigen Tod auszugehen, heisst es in der Erklärung. Die Bergung des Leichnams sei wegen der aktuell vorherrschenden schwierigen Bedingungen mit Steinschlag und einem Wetterumschwung nicht möglich, hiess es. Es sei Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille gewesen, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren dürfe, um sie zu bergen. Dahlmeier war eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen der Weltcup-Geschichte. Im Mai 2019 beendete sie ihre Karriere als Leistungssportlerin. Seitdem war sie unter anderem als Wintersportexpertin für das Fernsehen im Einsatz und hatte sich auf das Bergsteigen fokussiert. Sie galt als erfahrene und besonnene Bergsteigerin.  Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zeigten sich vom Tod Dahlmeiers betroffen und sprachen ihren Angehörigen, Freundinnen und Freunden ihr Beileid aus.

30.07.2025

Mehr zum Thema

Saas-Grund VS. Bergsteigerin stürzt am Lagginhorn in den Tod

Saas-Grund VSBergsteigerin stürzt am Lagginhorn in den Tod

Selbstüberschätzung, mangelnde Erfahrung. Mehr Einsätze denn je – Leichtsinn und Social Media bringen Rega an die Grenze

Selbstüberschätzung, mangelnde ErfahrungMehr Einsätze denn je – Leichtsinn und Social Media bringen Rega an die Grenze

Tödlicher Bergunfall. Pole stürzt am Weisshorn VS in die Tiefe und stirbt

Tödlicher BergunfallPole stürzt am Weisshorn VS in die Tiefe und stirbt