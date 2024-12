Die Shetlandinseln – im Bild Unst – bestehen aus mehr als 100 Inseln. Dörte Nohrden/dpa-tmn

Im vergangenen Jahr startet ein Leichtflugzeug auf einem norddeutschen Flugplatz – dann verschwindet die Maschine. Jetzt wird vor den schottischen Shetlandinseln ein Wrack gefunden.

dpa, dmu dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Wrack einer seit September 2023 vermissten, in Deutschland registrierten Cessna 172 ist vor der schottischen Küste entdeckt worden.

In der Maschine wurden menschliche Überreste gefunden, deren Identität noch geklärt werden muss.

Das Flugzeug war am 30. September 2023 in Schleswig-Holstein gestartet und nach sechs Stunden Flugzeit vom Radar verschwunden. Mehr anzeigen

Mehr als ein Jahr nach dem Verschwinden eines Leichtflugzeugs aus Deutschland ist ein Wrack vor der schottischen Küste gefunden worden. Ein Fischerboot habe die Überreste einer Cessna 172 entdeckt, die in Deutschland registriert und im September 2023 in der Nordsee verschollen sei, bestätigte die britische Flugunfallbehörde AAIB.

In der Maschine seien menschliche Überreste gefunden worden, deren Identität noch geklärt werden müsse, teilte die Polizei in Schottland mit. Der britischen Rundfunkanstalt BBC zufolge könnte es sich um den Piloten handeln.

Die Maschine sei am 30. September 2023 am Flugplatz Uetersen-Heist in Schleswig-Holstein gestartet, berichtete die BBC. Damals war eine Maschine nach etwa sechs Stunden Flugzeit vom Radar verschwunden, wie es in einem Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hiess.

Vor den Shetlandinseln im Nordatlantik sei am Freitag nun ein Flugzeug in der Nordsee entdeckt und am Sonntag an Land gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Behörden vor Ort arbeiteten eng mit britischen Flugunfallermittlern und deutschen Behörden zusammen, um die Umstände zu untersuchen.