Vermisstes Model mit gebrochener Wirbelsäule gefunden

Nach mehr als einer Woche ohne Lebenszeichen wurde das ukrainische Only Fans-Model Maria Kovalchuk in Dubai schwerverletzt am Strassenrand gefunden. Instagram/marielouna__

In Dubai verschwand ein Influencer-Model auf ungeklärte Weise. Eine Woche später wurde die vermisste Frau mit gebrochener Wirbelsäule an einem Strassenrand gefunden. Der mysteriöse Fall wirft viele Fragen auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das ukrainische Model Maria Kovalchuk wollte in Dubai eine Party besuchen. Dort kam sie offenbar nie an.

Mehr als eine Woche nach ihrem Verschwinden fand man die 20-Jährige mit scheren Verletzungen an einem Strassenrand: Unter anderem ist ihre Wirbelsäule gebrochen.

Während die Polizei von einem Unfall auf einer abgesperrten Baustelle spricht, glaubt ihre Mutter, dass Maria Kovalchuk als Sexsklavin missbraucht wurde. Mehr anzeigen

Eigentlich wollte sie am 9. März in Dubai zu einer Party gehen und zwei Tage später nach Thailand fliegen. Doch dann gab es mehr als eine Woche lang kein Lebenszeichen vom ukrainischen Nachwuchsmodel Maria Kovalchuk. Die 20-Jährige checkte bei ihrem Flug nicht ein, ihre Eltern und Freunde hörten nichts von ihr und können sie nicht erreichen.

Kovalchuk war auf mysteriöse Weise verschwunden. Erst am 19. März wurde sie wieder gefunden: Sie lag blutüberströmt mit gebrochenen Armen und Beinen sowie gebrochener Wirbelsäule an einem Strassenrand in Dubai. Die Polizei in Dubai gibt als offizielle Ursache für die Verletzung einen Sturz auf einer illegal betretenen Baustelle an.

Die schwer verletzte Kovalchuk sei in ärztlicher Behandlung und mittlerweile viermal operiert worden, berichtet «Bild». Allerdings sei sie laut Medizinern noch nicht ansprechbar.

Sexsklavin oder politisches Motiv?

Vor ihrem Verschwinden hatte das Only Fans-Modell ihren Freunden stolz erzählt, von zwei «Vertretern der Modelbranche» zu einer Party in einem Hotel in Dubai eingeladen worden zu sein, berichtet unter anderem «Daily Mail». Eine Freundin des Opfers hätte ebenfalls eine Einladung bekommen, sei aber kurz vor dem Event nach Russland zurückgeflogen.

Auch ihre Tochter sei bei der Party nicht aufgetaucht, sagt die Mutter von Maria Kovalchuk. Anna Kovalchuk beruft sich dabei auf den Veranstalter, der sie dort nicht gesehen hätte.

Die Mutter bezweifelt auch die offizielle Version der Polizei. Sie glaubt, dass ihre Tochter als Sexsklavin gehalten wurde und schliesst auch ein politisches Motiv bei der mysteriösen Entführung nicht aus. Maria Kovalchuk war in der Ukraine als Anti-Kriegs-Aktivistin bekannt und hatte sich unter anderem solidarisch mit einem inhaftierten russischen Soziologen gezeigt.