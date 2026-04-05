Verschollenes Mädchen nach Jahrzehnten lebendig gefunden

Über drei Jahrzehnte galt Christina Marie Plante als vermisst. Quelle: Gila County Sheriff's Office

Vor mehr als drei Jahrzehnten verschwand die damals 13-jährige Christina Marie Plante aus Arizona spurlos. Nun konnten Ermittlungen der Polizei die Spur des Mädchens nachkonstruieren – und die heute 44-jährige Frau ausfindig machen.

Philipp Fischer Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Mai 1994 verlässt die 13-jährige Christina ihr zu Hause im US-Bundesstaat Arizona und verschwindet spurlos.

Suchaktionen und Ermittlungen der Polizei verlaufen im Sand – der Fall wird zu den Akten gelegt.

Eine Cold-Case-Einheit löst das Rätsel nach über drei Jahrzehnten: Christina war von zu Hause weggelaufen und hat sich ein neues Leben aufgebaut. Mehr anzeigen

Dieser in den USA gerade gelöste Cold Case schlägt Wellen der Verwunderung und Freude. Im Jahr 1994 verlässt die damals 13-jährige Christina Marie Plante aus Star Valley, einer kleinen Gemeinde in den Bergen nordöstlich von Phoenix, das Haus ihres Vaters und verschwindet spurlos. An einem heissen Sommertag wollte das Mädchen zu einem nahegelegenen Stall gehen, wo sich ihr Pferd befand. Doch dort kam sie jedoch nie an.

Nach ihrer Vermisstenmeldung starteten Familienmitglieder, Freiwillige und das örtliche Sheriffbüro eine grossangelegte Suchaktion. Ohne Erfolg – das Mädchen blieb wie vom Erdboden verschluckt. Christina gilt laut Behörden als «gefährdet und unter verdächtigen Umständen verschwunden».

Nachdem keine neuen Erkenntnisse mehr gewonnen werden konnten und alle Hinweise ausgewertet waren, landete der Fall «als Verbrechen» bei den Akten. Christina wurde in die nationalen Datenbanken für vermisste Kinder aufgenommen. Ihr Fall geriet schliesslich in Vergessenheit, die Ermittlungen der Polizei wurden jedoch nie zur Gänze eingestellt, berichtet das US-Magazin «People».

Wundersame Wendung

Nach Angaben des Sheriffbüros on Gila County gelang den Ermittlern nun dank technologischer und methodischer Fortschritte der entscheidende Durchbruch, der nach Jahrzehnten der Ungewissheit zur Aufklärung des Falls führte.

Das Verschwinden von Christina stand keineswegs mit einem Verbrechen in Verbindung. Sie wurde nicht entführt, bestätigt Polizeichefin Jamie Garrett. Das Mädchen sei damals schlicht von zu Hause weggelaufen. «Die Ermittler haben ihre Identität bestätigt, und ihr Status als vermisste Person ist offiziell geklärt», teilt das Sheriffbüro von Gila County in einem Statement mit.

Flucht mit Hilfe von Familienmitgliedern

Nach der Trennung ihrer Eltern wurde dem Vater das Sorgerecht für die 13-Jährige übertragen. Die Jugendliche wollte aber lieber bei ihrer Mutter leben. Nach ihrem Ausbüxen von zu Hause baute sich das Mädchen eine neue Existenz unter einem anderen Namen auf und führte 32 Jahre ein anonymes Leben.

Zu ihren genauen Lebensumständen und ihrem Weglaufen will sich die heute 44-Jährige nicht äussern. Sie bestätigte jedoch, dass ihr andere Familienmitglieder 1994 bei der Flucht von zu Hause geholfen hätten. «Aus Respekt vor Christinas Privatsphäre und ihrem Wohlbefinden werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details veröffentlicht», teilte das Sheriffbüro mit.