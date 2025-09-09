Versehentlicher Anruf bringt die Ermittler auf eine grausige Spur

Die vermisste Rana Nofal Soluri wohnte in der texanischen Stadt Fort Worth. Bild: Google Street View

Der mutmassliche Mord an einer Frau beschäftigt Texas. Hauptverdächtiger ist ihr ehemaliger Mitbewohner. Nun ist auch dessen mutmassliche Komplizin ins Visier der Behörden geraten – wegen eines ungewollten Anrufs.

Redaktion blue News Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 47-jährige Flugbegleiterin Rana Nofal Soluri gilt seit März als vermisst.

Ihr ehemaliger Mitbewohner Dennis William Day steht im Verdacht, sie nach einem Streit getötet und ihre Leiche entsorgt zu haben.

Eine versehentlich aufgezeichnete Mailbox-Nachricht mit Stimmen, die auf das Verbergen einer Leiche hindeuten, belastet Day und seine mutmassliche Komplizin Joni Thomas schwer. Mehr anzeigen

Ein mysteriöser Vermisstenfall in Texas nahm eine unerwartete Wendung: Ein versehentlich ausgelöster Anruf wurde plötzlich zum Schlüsselbeweis für eine mögliche Tötung, wie der TV-Sender «NBC 5 DFW» berichtet.

Die vermisste Frau ist Rana Nofal Soluri, eine 47-jährige Flugbegleiterin. Sie war zuletzt im März erreichbar, danach verschwand sie spurlos. Ihre Kollegen meldeten sie im Juni als vermisst, nachdem sie nicht zur Arbeit zurückgekehrt war.

Im Zentrum der Ermittlungen steht Dennis William Day, 66, ein ehemaliger Mitbewohner von Soluri. Laut Polizei soll er sie nach einem Streit in seiner Küche erwürgt haben. Anschliessend habe er den Leichnam in eine Mülltonne gepackt und über eine Brücke im rund 100 Kilometer entfernten Bowie entsorgt.

«Tut mir leid, dass ich dich da reingezogen habe»

Dabei soll ihm die 62-jährige Joni Thomas geholfen haben, was diese zunächst abstritt. Dumm nur: Auf der Mailbox von Thomas landete eine Aufnahme, auf der Stimmen zu hören waren, die offenbar etwas Schweres bewegten. Eine Männerstimme sagt deutlich: «Hey … hilf mir», «Achte darauf, dass der Deckel drauf ist» und «Es tut mir leid, dass ich dich da mit reingezogen habe».

Zunächst wies Thomas jede Beteiligung von sich. Sie erklärte, Day habe weder ihren Truck genutzt noch sie involviert. Später musste sie einräumen, dass sie mit ihm unterwegs gewesen sei – gemäss Polizei beim Verpacken oder Abtransport von Soluris Leiche.

Schwester leidet unter Ungewissheit

Thomas wurde am 26. August wegen Beweismittelfälschung festgenommen, sitzt aber mittlerweile gegen Kaution wieder auf freiem Fuss. Day hingegen bleibt in Haft, die Kaution wurde auf 200'000 Dollar festgesetzt. Ihm wird Mord vorgeworfen. Soluris Leiche wurde bislang allerdings nicht gefunden.

Für Soluris Angehörige ist die Ungewissheit unerträglich. Ihre Schwester beschreibt das Leid gegenüber «NBC 5 DFW» mit den Worten: «Es ist eine Qual. Jeden zweiten Tag träume oder hoffe ich, dass sie vielleicht gestürzt ist, ihr Gedächtnis verloren hat – irgendetwas.»