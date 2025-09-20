  1. Privatkunden
Cyberangriff auf Check-in-Systeme Verspätungen und Ausfälle an europäischen Flughäfen

SDA

20.9.2025 - 06:59

Am Flughafen Brüssel ist derzeit nur manuelles Einchecken und Boarding möglich.
Am Flughafen Brüssel ist derzeit nur manuelles Einchecken und Boarding möglich.
Olivier Hoslet/EPA/dpa

Ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister für Check-in- und Boarding-Systeme stört den Betrieb mehrerer europäischer Flughäfen. Besonders betroffen ist der Flughafen Brüssel.

Keystone-SDA

20.09.2025, 06:59

20.09.2025, 07:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Flughafen Brüssel ist ein Cyberangriff auf den externen Dienstleister für Check-in- und Boarding-Systeme erfolgt, wodurch nur manuelles Einchecken und Boarding möglich ist.
  • Der Angriff hat erhebliche Auswirkungen auf den Flugbetrieb, mit erwarteten Verspätungen und Ausfällen, und möglicherweise sind mehrere europäische Flughäfen betroffen.
  • London Heathrow meldete ebenfalls Störungen, sprach aber von einem technischen Problem bei einem Drittanbieter, das schnellstmöglich behoben werden soll.
Mehr anzeigen

Der Flughafen Brüssel kämpft mit den Folgen eines Cyberangriffs. Angegriffen worden sei am Freitagabend der Dienstleister für die Check-in- und Boarding-Systeme, teilte der Flughafen auf seiner Homepage mit. Es sei mit erheblichen Auswirkungen auf den Flugbetrieb zu rechnen. Mehrere europäische Flughäfen seien betroffen. 

Aus Brüssel hiess es, derzeit sei aufgrund der Attacke nur manuelles Einchecken und Boarding möglich. Der Dienstleister versuche so schnell wie möglich, das Problem zu beheben. Es werde zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. Passagiere sollten ihren Flugstatus bei der Airline checken, bevor sie anreisten, und ausreichend Zeit am Flughafen einplanen, hiess es weiter.

Swiss und Flughafen Zürich melden keine Probleme

Der erste Swiss-Flug von Zürich nach Brüssel startete am Samstagmorgen um 07.35 Uhr zwar mit zehn Minuten Verspätung, wie der Webseite zu entnehmen war. Ein Swiss-Sprecher sagte aber auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, ihnen seien keine Auswirkungen des Cyber-Angriffs auf ihren Flugbetrieb bekannt.

Swiss fliegt am Samstag dreimal nach Brüssel und dreimal zurück. Auch am Flughafen Zürich gab es am Samstagmorgen keine Probleme, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte.

Der Flughafen London Heathrow erklärte, es könne zu Verspätungen kommen, teilte aber lediglich mit, ein Drittanbieter für Check-in- und Boarding-Systeme mehrerer Fluggesellschaften habe ein technisches Problem. Daran werde schnellstmöglich gearbeitet. Welche weiteren Flughäfen betroffen sind, ist unklar.

