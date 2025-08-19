Video-Streamer stirbt während Liveübertragung

Frankreichs Digitalministerin Clara Chappaz hat im Fall des verstorbenen Streamers die Aufsichtsbehörden eingeschaltet. Bild: IMAGO/Bildgehege (Archivbild)

Ein für Extremvideos bekannter französischer Streamer ist während einer seiner Liveaufzeichnungen gestorben. Die Staatsanwaltschaft in Nizza hat Ermittlungen eingeleitet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Ort in der Nähe von Nizza ist ein Video-Streamer während einer Liveübertragung gestorben.

Der Streamer war dafür bekannt, sich vor laufender Kamera Schmerzen zufügen zu lassen.

Berichten von Usern, die das Video auf der australischen Plattform Kick gesehen hatten, lag der Mann bereits leblos unter einer Decke, während ein Mitstreiter ihn mit einer kleinen Flasche bewarf.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen zur Todesursache des 46-Jährigen eingeleitet.

Das Video ist offline genommen worden. Mehr anzeigen

In Frankreich ist ein Video-Streamer während einer Liveübertragung im Internet gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft in Nizza am Dienstag bestätigte, wurden Ermittlungen zur Todesursache des 46-Jährigen eingeleitet. Sein Tod sei am Montag im Ort Contes nördlich von Nizza während der Übertragung eines Livestreams festgestellt worden.

Der Mann trat französischen Medien zufolge in Internet-Videos unter dem Pseudonym «Jean Pormanove» alias «JP» auf. 2024 war er der fünfterfolgreichste Streamer Frankreichs.

In den Videos liess sich «JP» von zwei weiteren Männern auf verschiedene Art und Weise Schmerzen zufügen. In einigen noch verfügbaren Filmen ist zu sehen, wie er sich ohne Schutzausrüstung mit Farbkugeln beschiessen oder schlagen liess. Die Videos wurden auf mehreren Plattformen veröffentlicht, hauptsächlich jedoch auf der australischen Plattform Kick. «JP» hatte dort zehntausende Abonnenten.

Französische Digitalministerin: «Absoluter Horror»

In dem Video, das den toten Streamer zeigt, war zu sehen, wie er unbeweglich unter einer Decke auf einem Bett liegt, berichteten Internetnutzer*innen, die den Clip gesehen hatten.

Im Raum sind demnach zwei weitere Männer, von denen einer mit einer kleinen Wasserflasche nach «JP» wirft. Einer der beiden weiteren Streamer verkündete am Montag den Tod seines «Mitstreiters» und «Partners» und rief dazu auf, das Video, das die Leiche zeigt, nicht zu verbreiten. Der Film war am Dienstag auf Kick nicht mehr verfügbar.

Frankreichs Digitalministerin Clara Chappaz bezeichnete den Fall des verstorbenen Streamers am Dienstag im Onlinedienst X als «absoluten Horror». Sie habe die Aufsichtsbehörden eingeschaltet und Kick um eine Stellungnahme gebeten.

Le décès de Jean Pormanove et les violences qu’il a subies sont une horreur absolue. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.



Jean Pormanove a été humilié et maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme Kick.

Une enquête judiciaire est en cours.… — Clara Chappaz (@ClaraChappaz) August 19, 2025

Gegen den Toten liefen Ermittlungen

Kick erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, das Unternehmen sei «tief bestürzt» über den Tod des Streamers. Die Umstände würden untersucht. Das Unternehmen setze sich entschieden für den Schutz der Streamer*innen ein.

Die australische Plattform ist für ihre relativ schwache Moderation von Inhalten bekannt. Streamer erhalten dort ausserdem einen deutlich höheren Anteil der Einnahmen als bei Konkurrenzplattformen.

Die Videos von «JP» und seinen Mitstreitern waren einem breiteren Publikum durch einen Artikel in der französischen Enthüllungsplattform «Mediapart» bekannt geworden.

Nach dem Bericht hatte die Polizei im Januar Ermittlungen eingeleitet, unter anderem wegen «vorsätzlicher Gewalt gegen schutzbedürftige Personen». Sowohl die Verdächtigen als auch das mutmassliche Opfer hätten bestritten, dass Straftaten begangen worden sein, teilte die Staatsanwaltschaft damals mit, ohne die Namen von «JP» und seinen Streaming-Partnern zu nennen.