Am Dienstag ereignete sich aus einem nicht bekannten Grund eine Explosion in einer Chemiefabrik in der Provinz Shandang. Im Video siehst du die Aufnahmen der Explosion.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der chinesischen Provinz Shandang kam es am Dienstag zu einer Explosion bei einer Chemiefabrik.

Die Fabrik produziert und vertreibt Pestizide, Pharmazeutika und chemische Zwischenprodukte.

Bis jetzt sind keine Angaben zu verletzten Personen bekannt. Mehr anzeigen

Kurz vor Mittag ereignete sich am Dienstag eine grosse Explosion in einer Chemiefabrik in der östlichen chinesischen Provinz Shandang, das teilt CNN mit.

Eine Zeugin, die in einem Hotel in der Nähe sich aufhiellt, berichtete gegenüber CNN: «Der Knall war ziemlich laut. Es dauerte nur einen Moment.»

Die örtliche Feuerwehr und Rettungsdienste schickten 55 Fahrzeuge und 232 Einsatzkräfte zum Unglücksort, während das Ministerium für Notfallmanagement eine Arbeitsgruppe und zusätzliche Rettungskräfte entsandte, wie das Ministerium in einer Erklärung mitteilte. Aktuell sind keine verletzte Personen bekannt.

Die betroffene Fabrik entwickelt, produziert und vertreibt Pestizide, Pharmazeutika und chemische Zwischenprodukte, laut ihrer Website.

Im Video siehst du, wie die Explosion eine orangefarbene, graue Rauchwolke ausbreitet und die Umgebung einhüllt.

