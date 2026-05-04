Im Video: Riesiger Waldbrand verwüstet Fläche von 315 Fussballfeldern In Arizona ist ein Waldbrand innert kurzer Zeit auf eine Fläche von rund 315 Fussballfeldern angewachsen. Das Feuer konnte eingedämmt werden, aber die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Die Ursache ist noch unklar. 04.05.2026

In Arizona ist ein Waldbrand innert kurzer Zeit auf eine Fläche von 225 Hektar angewachsen. Das Feuer konnte eingedämmt werden, aber die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Die Ursache ist noch unklar.

Am Sonntag brach in Buckeye, im US-Bundesstaat Arizona, ein Waldbrand aus. Das Feuer hat sich laut Angaben lokaler Behörden schnell entfacht und schätzungsweise eine Fläche von über 225 Hektar verbrannt. Das entspricht etwa 315 Fussballfeldern.

Einsatzkräfte am Boden und in der Luft versuchten daraufhin, den Brand zu löschen. Die Behörden des Arizona Department of Forestry and Fire Management teilten am Montag mit, das Feuer sei unter Kontrolle, lodere an bestimmten Orten aber immer noch. Die Ausbreitung nach Westen konnte aber gestoppt werden.

Lokale Medien berichten, dass keine Evakuierungen stattgefunden haben und keine Personen oder Häuser verletzt worden sind.

Die Ursache des Brandes ist bisher unklar und gehört zu den aktuellen Ermittlungen. Die Videoaufnahmen stammen vom 3. Mai und wurden in den sozialen Medien geteilt.

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