Videos von Viktor Orbáns Luxus-Anwesen lösen Empörung aus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Protzbau von Ungarns Regierungschef Videos von Viktor Orbáns Luxus-Anwesen lösen Empörung aus

SDA

27.8.2025 - 21:10

Das Anwesen von Viktor Orban aus der Luft: Aufnahmen des Geländes sorgten im Netz für Empörung.
Das Anwesen von Viktor Orban aus der Luft: Aufnahmen des Geländes sorgten im Netz für Empörung.
Bild: X/Magyar Péter

Das Luxusanwesen von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán sorgt für viel Kritik. Videoaufnahmen des Familiengrundstücks waren im Netz veröffentlicht worden und viral gegangen. 

Keystone-SDA

27.08.2025, 21:10

27.08.2025, 21:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Videoaufnahmen von des Familiengrundstücks des ungarischen Präsidenten Viktor Orbáns haben für Empörung gesorgt.
  • Ein unabhängiger Abgeordneter im ungarischen Parlament, Akos Hadhazy, hatte die Videos veröffentlicht.
  • Mehrere Nutzer warfen dem Regierungschef in den sozialen Medien Korruption vor.
Mehr anzeigen

Videoaufnahmen des Luxusanwesens Hatvanpuszta im Besitz des Vaters von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán sind in Ungarn viral gegangen und haben Empörung ausgelöst. Bis Mittwoch wurden die Aufnahmen des unabhängigen Abgeordneten im ungarischen Parlament, Akos Hadhazy, der sich gegen Korruption einsetzt, im Onlinedienst Facebook mehr als 700'000 Mal angeklickt.

Hadhazy hatte das weitläufige Grundstück vergangene Woche ohne Erlaubnis betreten und die Aufnahmen angefertigt. In den Videos sind ein gepflegter Garten, ein Swimmingpool und ein riesiger Speisesaal zu sehen. Hadhazy bezeichnete das Anwesen als einen «luxuriösen Schlosskomplex».

Korruptionsvorwürfe im Netz

In den Kommentaren unter den Videos warfen mehrere Nutzer dem ungarischen Regierungschef Korruption vor. Ein Kommentator schrieb, die Aufnahmen zeigten, dass Orbán und seine «Kumpanen» sich mit Steuergeldern «selbst einen Palast bauen». In einem weiteren Kommentar lautete der Vorschlag, das Anwesen könne besser als Waisen- oder Krankenhaus genutzt werden.

Dekadenz-Debatte in Ungarn. Hält Viktor Orbán Zebras auf seinem Luxusanwesen?

Dekadenz-Debatte in UngarnHält Viktor Orbán Zebras auf seinem Luxusanwesen?

Orbán weist Behauptungen zurück, in Wahrheit sei er der Besitzer des Grundstücks. Ferner erklärte er, Hatvanpuszta sei kein Luxusanwesen, sondern ein landwirtschaftlicher Betrieb. Mehrere Medien hatten in den vergangenen Jahren berichtet, dass Orban das Anwesen, das in der Nähe seines Heimatortes Felcsut westlich von Budapest liegt, als privaten Rückzugsort nutze.

Freundschaftliche Kontakte zu Russland

Sein 84-jähriger Vater Gyozo hatte kürzlich der regierungsnahen ungarischen Boulevardzeitung «Bors» gesagt, er habe das Grundstück im Jahr 2011 gekauft. Er wolle darauf einen historischen landwirtschaftlichen Betrieb aus dem 19. Jahrhundert nachbauen.

Seit seiner Rückkehr an die Macht im Jahr 2010 hat der nationalkonservative Politiker Orbán seine Machtposition gestärkt und einigen seiner Verbündeten zu spektakulärem Reichtum verholfen. Zu Russland unterhält er freundschaftliche Kontakte.

Mehr zum Thema

Dekadenz-Debatte in Ungarn. Hält Viktor Orbán Zebras auf seinem Luxusanwesen?

Dekadenz-Debatte in UngarnHält Viktor Orbán Zebras auf seinem Luxusanwesen?

Einsatz von Gesichtserkennung. Auf Rekord-Pride in Budapest könnten Rekordstrafen folgen

Einsatz von GesichtserkennungAuf Rekord-Pride in Budapest könnten Rekordstrafen folgen

Bijou im Aargau. Schloss Hilfikon ist seit 10 Jahren unbewohnt, weil der Besitzer verschwunden ist

Bijou im AargauSchloss Hilfikon ist seit 10 Jahren unbewohnt, weil der Besitzer verschwunden ist

Meistgelesen

«Alligator Alcatraz» steht kurz vor der Kompletträumung +++ Trump geht auf Milliardär Soros los
«Die Frau schrie extrem laut»: Augenzeugen berichten über Bootsunglück auf Zürichsee
Videos von Viktor Orbáns Luxus-Anwesen lösen Empörung aus
Showdown in Kopenhagen: Basel sucht das Führungstor
Mehrere Täler im Tessin gesperrt +++ Bund warnt vor extremen Regenfällen im ganzen Land