Videos von Viktor Orbáns Luxus-Anwesen lösen Empörung aus

Das Anwesen von Viktor Orban aus der Luft: Aufnahmen des Geländes sorgten im Netz für Empörung. Bild: X/Magyar Péter

Das Luxusanwesen von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán sorgt für viel Kritik. Videoaufnahmen des Familiengrundstücks waren im Netz veröffentlicht worden und viral gegangen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Videoaufnahmen von des Familiengrundstücks des ungarischen Präsidenten Viktor Orbáns haben für Empörung gesorgt.

Ein unabhängiger Abgeordneter im ungarischen Parlament, Akos Hadhazy, hatte die Videos veröffentlicht.

Mehrere Nutzer warfen dem Regierungschef in den sozialen Medien Korruption vor. Mehr anzeigen

Videoaufnahmen des Luxusanwesens Hatvanpuszta im Besitz des Vaters von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán sind in Ungarn viral gegangen und haben Empörung ausgelöst. Bis Mittwoch wurden die Aufnahmen des unabhängigen Abgeordneten im ungarischen Parlament, Akos Hadhazy, der sich gegen Korruption einsetzt, im Onlinedienst Facebook mehr als 700'000 Mal angeklickt.

📸💸 Astonishing new drone footage shows Viktor Orbán's family’s lavish €30M Hatvanpuszta dacha (a former Habsburg estate) and zebras roaming nearby. Each week brings new details, making the mansion resemble Viktor Yanukovych's infamous Mezhyhirya Residence. Video by @Telexhu pic.twitter.com/XxXUkB4ng2 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 11, 2025

Hadhazy hatte das weitläufige Grundstück vergangene Woche ohne Erlaubnis betreten und die Aufnahmen angefertigt. In den Videos sind ein gepflegter Garten, ein Swimmingpool und ein riesiger Speisesaal zu sehen. Hadhazy bezeichnete das Anwesen als einen «luxuriösen Schlosskomplex».

Korruptionsvorwürfe im Netz

In den Kommentaren unter den Videos warfen mehrere Nutzer dem ungarischen Regierungschef Korruption vor. Ein Kommentator schrieb, die Aufnahmen zeigten, dass Orbán und seine «Kumpanen» sich mit Steuergeldern «selbst einen Palast bauen». In einem weiteren Kommentar lautete der Vorschlag, das Anwesen könne besser als Waisen- oder Krankenhaus genutzt werden.

Orbán weist Behauptungen zurück, in Wahrheit sei er der Besitzer des Grundstücks. Ferner erklärte er, Hatvanpuszta sei kein Luxusanwesen, sondern ein landwirtschaftlicher Betrieb. Mehrere Medien hatten in den vergangenen Jahren berichtet, dass Orban das Anwesen, das in der Nähe seines Heimatortes Felcsut westlich von Budapest liegt, als privaten Rückzugsort nutze.

Freundschaftliche Kontakte zu Russland

Sein 84-jähriger Vater Gyozo hatte kürzlich der regierungsnahen ungarischen Boulevardzeitung «Bors» gesagt, er habe das Grundstück im Jahr 2011 gekauft. Er wolle darauf einen historischen landwirtschaftlichen Betrieb aus dem 19. Jahrhundert nachbauen.

Seit seiner Rückkehr an die Macht im Jahr 2010 hat der nationalkonservative Politiker Orbán seine Machtposition gestärkt und einigen seiner Verbündeten zu spektakulärem Reichtum verholfen. Zu Russland unterhält er freundschaftliche Kontakte.