Vier junge Freiburger sterben bei schwerem Unfall in Frankreich

Bei einem schweren Verkehrsunfall im französischen Collonges nahe der Schweizer Grenze sind vier junge Freiburger ums Leben gekommen. Das Auto überschlug sich mehrfach und ging in Flammen auf.

Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe der Schweizer Grenze in Frankreich sind vier junge Menschen ums Leben gekommen.

Das Auto ist laut Staatsanwaltschaft von der Strasse abgekommen und ging dann in Flammen auf.

Laut einem Bericht einer Lokalzeitungen handelt es sich um vier junge Freiburger im Alter zwischen 15 und 20 Jahren.

Sie waren demnach auf dem Weg nach Paris, um dort das Wochenende zu verbringen. Mehr anzeigen

Vier junge Menschen sind am Freitagabend in Collonges in Frankreich bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Das Auto soll in der Schweiz immatrikuliert sein, wie die Staatsanwaltschaft von Bourg-en-Bresse am Samstag mitteilte.

Die zwei jungen Frauen und Männer, deren formelle Identifizierung noch im Gange war, seien sehr jung gewesen. Eine Person könnte minderjährig gewesen sein, sagte die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP.

Das Auto sei kurz nach 22.30 Uhr an einem Kreisverkehr in der Gemeinde Collonges im Departement Ain im Grenzgebiet zur Schweiz von der Strasse abgekommen und anschliessend in Flammen aufgegangen. Laut Polizei wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Sie wollten nach Paris

Wie die Lokalzeitung «Dauphiné Libéré» berichtet, handelt es sich bei den Todesopfern um vier Freunde aus Freiburg im Alter von 15 bis 20 Jahren. Sie waren demnach am frühen Freitagabend aufgebrochen, um das Wochenende in Paris zu verbringen.

Demnach verlor der Autolenker aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und kam im Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen habe sich sich mehrmals überschlagen, einen kleinen Bach durchquert und sei schliesslich in einem Gebüsch in Flammen aufgegangen.