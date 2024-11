Vier Luxusboliden crashen auf Bergstrasse – Millionenschaden

Die vier am Unfall beteiligten Sportwagen. Reddit/Leinad111

Mehrere Luxusautos sind bei einem Unfall in Österreich schwer beschädigt worden. Der Sachschaden dürfte in Millionenhöhe liegen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Österreich sind vier Luxusboliden verunfallt.

Die Autos kosteten zusammen mehrere Millionen.

Verletzt wurde niemand. Mehr anzeigen

In Österreich hat ein Unfall in der Nähe der Schweizer Grenze einen Sachschaden in Millionenhöhe zur Folge. Auf einer Bergstrasse nahe der Stadt Pfunds sind gleich mehrere Luxusautos in einer Kurve zusammengestossen.

Ein Foto auf der Plattform Reddit zeigt die beteiligten Boliden. Gemäss dem Luxusportal «Luxurylaunches» handelt es sich dabei um Ferraris, einen McLaren und einen Bentley.

Keine Verletzten

Demnach habe der Fahrer eines Ferrari 812 Superfast – Kostenpunkt rund eine halbe Million Franken – den Unfall verursacht, als er in den vor ihm fahrenden LaFerrari im Wert von fast drei Millionen Franken krachte. Dieser wurde dann gegen einen 1,7 Millionen Franken teuren McLaren Elva und einen Bentley Continental GTC geschoben, der rund 400'000 Franken wert sein dürfte. Ein weiteres Fahrzeug konnte wohl noch rechtzeitig abbremsen.

Verletzte hatte es beim Unfall dem Bericht nach nicht gegeben. Der Sachschaden dürfte allerdings immens sein, zumal ausgerechnet der rote LaFerrari am meisten beschädigt wurde.