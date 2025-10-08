  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wie eine Bombe» Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid

dpa

8.10.2025 - 05:10

Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid - Gallery
Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid - Gallery. Die Ursache des Unglücks blieb zunächst unklar.

Die Ursache des Unglücks blieb zunächst unklar.

Bild: dpa

Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid - Gallery. Rettungskräfte auf dem Dach nahe des eingestürzten Gebäudes in Madrid. (7. Oktober 2025)

Rettungskräfte auf dem Dach nahe des eingestürzten Gebäudes in Madrid. (7. Oktober 2025)

Bild: Keystone/AP Photo/Manu Fernandez

Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid - Gallery. Der Einsturz geschah unweit der Madrider Oper. (Archivfoto)

Der Einsturz geschah unweit der Madrider Oper. (Archivfoto)

Bild: dpa

Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid - Gallery. Zum Einsatz kamen auch Spürhunde und Drohnen.

Zum Einsatz kamen auch Spürhunde und Drohnen.

Bild: dpa

Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid - Gallery. 16 Einheiten der Madrider Feuerwehr waren zeitweise im Einsatz.

16 Einheiten der Madrider Feuerwehr waren zeitweise im Einsatz.

Bild: dpa

Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid - Gallery
Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid - Gallery. Die Ursache des Unglücks blieb zunächst unklar.

Die Ursache des Unglücks blieb zunächst unklar.

Bild: dpa

Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid - Gallery. Rettungskräfte auf dem Dach nahe des eingestürzten Gebäudes in Madrid. (7. Oktober 2025)

Rettungskräfte auf dem Dach nahe des eingestürzten Gebäudes in Madrid. (7. Oktober 2025)

Bild: Keystone/AP Photo/Manu Fernandez

Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid - Gallery. Der Einsturz geschah unweit der Madrider Oper. (Archivfoto)

Der Einsturz geschah unweit der Madrider Oper. (Archivfoto)

Bild: dpa

Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid - Gallery. Zum Einsatz kamen auch Spürhunde und Drohnen.

Zum Einsatz kamen auch Spürhunde und Drohnen.

Bild: dpa

Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid - Gallery. 16 Einheiten der Madrider Feuerwehr waren zeitweise im Einsatz.

16 Einheiten der Madrider Feuerwehr waren zeitweise im Einsatz.

Bild: dpa

Im Zentrum von Madrid stürzt mitten am Tag ein Gebäude ein. Vier Menschen werden tot geborgen. Doch noch immer ist unklar, was genau auf der Baustelle passiert ist.

DPA

08.10.2025, 05:10

08.10.2025, 05:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Einsturz eines im Umbau befindlichen Gebäudes sind im Herzen von Madrid mehrere Arbeitskräfte ums Leben gekommen.
  • Unter den vier zunächst als vermisst gemeldeten Personen waren laut Behörden drei Männer und eine Frau.
  • Bei der Frau handele es sich um die leitende Architektin des Projekts, hiess es.
  • Bei dem Einsturz am frühen Dienstagnachmittag waren zudem drei Arbeiter verletzt worden.
  • Die oberste Etage des sechsstöckigen Gebäudes sei gegen 13.00 Uhr eingestürzt, wodurch auch die anderen Stockwerke in sich zusammengefallen seien, hieß es
Mehr anzeigen

Beim Einsturz eines im Umbau befindlichen Gebäudes sind im Zentrum von Madrid vier Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr habe alle Leichen geborgen, bestätigten die Rettungsdienste am frühen Morgen laut dem Sender RTVE. Zwei Leichen waren bereits am späten Abend – fast zehn Stunden nach dem Unglück – in den Trümmern gefunden worden, wie der Bürgermeister der spanischen Hauptstadt, José Martínez Almeida, mitgeteilt hatte. Zwei weitere Personen wurden dem Bericht zufolge kurz vor 3.00 Uhr morgens gefunden und geborgen.

Unter den vier zunächst als vermisst gemeldeten Personen waren laut Behörden drei Männer und eine Frau. Bei der Frau handele es sich um die leitende Architektin des Projekts, hiess es. Bei dem Einsturz am frühen Dienstagnachmittag waren zudem drei Arbeiter verletzt worden.

Das mehrstöckige Gebäude unweit des Opernplatzes war gegen 13.00 Uhr teilweise eingestürzt. «Mehrere Deckentragwerke des Gebäudes, das sich im Umbau befand, sind eingestürzt», erklärte die Sprecherin der Madrider Notfalldienste, Beatriz Martín, vor Journalisten. Die Ursache des Unfalls sei bislang unklar. «Es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen», sagte Martín.

«Wie eine Bombe»

Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und dichtem Staub. «Man konnte plötzlich nichts mehr sehen», sagte José, der in einer nahegelegenen Bar arbeitet, dem TV-Sender RTVE. Boyana, eine Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Nähe des Unglücksortes, berichtete: «Es hörte sich wie eine Bombe an, wir hatten alle grosse Angst.»

Einer der drei verletzten Männer erlitt laut Behörden eine Beinfraktur und wurde ins Spital gebracht. Zwei Arbeiter wurden nur leicht verletzt und vor Ort behandelt. Die Umgebung der Einsturzstelle in dem bei Touristen beliebten Stadtviertel wurde unmittelbar nach dem Vorfall weiträumig abgesperrt.

Suche mit Drohnen und Spürhunden

16 Einheiten der Madrider Feuerwehr waren zeitweise im Einsatz, um die Trümmer zu sichern, weitere Einstürze zu verhindern und nach möglichen Verschütteten zu suchen. Dabei kamen auch Spürhunde und Drohnen zum Einsatz. Die Operation war nach Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt worden, wenn auch stark eingeschränkt.

Nach Angaben von RTVE war für das Gebäude in der Calle Hileras, das früher Büros beherbergte, eine Umwandlung in eine touristische Unterkunft genehmigt worden. Die Stadt Madrid habe im Februar die entsprechende Lizenz für die künftige Nutzung als Beherbergungsbetrieb erteilt, hiess es.

Meistgelesen

Schneedrama am höchsten Berg der Welt: «Die Situation ist prekär»
Polizistenhund verletzt Bub schwer – Polizei spielt den Fall herunter
Kandidat ruft Mutter an – dann beginnt der wahre Albtraum
Trump spricht von «Aufständen» – und greift nach Gesetz aus dem 18. Jahrhundert
Putin: Angriffe gegen Russland «helfen Ukraine nicht» +++ Trump knüpft Raketen-Lieferung an Bedingungen

Mehr aus dem Ressort

Autoindustrie. Jaguar Land Rover nimmt Produktion nach Cyberangriff wieder auf

AutoindustrieJaguar Land Rover nimmt Produktion nach Cyberangriff wieder auf

Regierung. Präsident von Ecuador nach Schüssen auf Autokolonne nicht verletzt

RegierungPräsident von Ecuador nach Schüssen auf Autokolonne nicht verletzt

Nordrhein-Westfalen. Messerangriff in Herdecke: Familiärer Hintergrund angenommen

Nordrhein-WestfalenMesserangriff in Herdecke: Familiärer Hintergrund angenommen