Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid - Gallery Die Ursache des Unglücks blieb zunächst unklar. Bild: dpa Rettungskräfte auf dem Dach nahe des eingestürzten Gebäudes in Madrid. (7. Oktober 2025) Bild: Keystone/AP Photo/Manu Fernandez Der Einsturz geschah unweit der Madrider Oper. (Archivfoto) Bild: dpa Zum Einsatz kamen auch Spürhunde und Drohnen. Bild: dpa 16 Einheiten der Madrider Feuerwehr waren zeitweise im Einsatz. Bild: dpa Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid - Gallery Die Ursache des Unglücks blieb zunächst unklar. Bild: dpa Rettungskräfte auf dem Dach nahe des eingestürzten Gebäudes in Madrid. (7. Oktober 2025) Bild: Keystone/AP Photo/Manu Fernandez Der Einsturz geschah unweit der Madrider Oper. (Archivfoto) Bild: dpa Zum Einsatz kamen auch Spürhunde und Drohnen. Bild: dpa 16 Einheiten der Madrider Feuerwehr waren zeitweise im Einsatz. Bild: dpa

Im Zentrum von Madrid stürzt mitten am Tag ein Gebäude ein. Vier Menschen werden tot geborgen. Doch noch immer ist unklar, was genau auf der Baustelle passiert ist.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Einsturz eines im Umbau befindlichen Gebäudes sind im Herzen von Madrid mehrere Arbeitskräfte ums Leben gekommen.

Unter den vier zunächst als vermisst gemeldeten Personen waren laut Behörden drei Männer und eine Frau.

Bei der Frau handele es sich um die leitende Architektin des Projekts, hiess es.

Bei dem Einsturz am frühen Dienstagnachmittag waren zudem drei Arbeiter verletzt worden.

Die oberste Etage des sechsstöckigen Gebäudes sei gegen 13.00 Uhr eingestürzt, wodurch auch die anderen Stockwerke in sich zusammengefallen seien, hieß es Mehr anzeigen

Beim Einsturz eines im Umbau befindlichen Gebäudes sind im Zentrum von Madrid vier Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr habe alle Leichen geborgen, bestätigten die Rettungsdienste am frühen Morgen laut dem Sender RTVE. Zwei Leichen waren bereits am späten Abend – fast zehn Stunden nach dem Unglück – in den Trümmern gefunden worden, wie der Bürgermeister der spanischen Hauptstadt, José Martínez Almeida, mitgeteilt hatte. Zwei weitere Personen wurden dem Bericht zufolge kurz vor 3.00 Uhr morgens gefunden und geborgen.

Unter den vier zunächst als vermisst gemeldeten Personen waren laut Behörden drei Männer und eine Frau. Bei der Frau handele es sich um die leitende Architektin des Projekts, hiess es. Bei dem Einsturz am frühen Dienstagnachmittag waren zudem drei Arbeiter verletzt worden.

Das mehrstöckige Gebäude unweit des Opernplatzes war gegen 13.00 Uhr teilweise eingestürzt. «Mehrere Deckentragwerke des Gebäudes, das sich im Umbau befand, sind eingestürzt», erklärte die Sprecherin der Madrider Notfalldienste, Beatriz Martín, vor Journalisten. Die Ursache des Unfalls sei bislang unklar. «Es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen», sagte Martín.

«Wie eine Bombe»

Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und dichtem Staub. «Man konnte plötzlich nichts mehr sehen», sagte José, der in einer nahegelegenen Bar arbeitet, dem TV-Sender RTVE. Boyana, eine Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Nähe des Unglücksortes, berichtete: «Es hörte sich wie eine Bombe an, wir hatten alle grosse Angst.»

Einer der drei verletzten Männer erlitt laut Behörden eine Beinfraktur und wurde ins Spital gebracht. Zwei Arbeiter wurden nur leicht verletzt und vor Ort behandelt. Die Umgebung der Einsturzstelle in dem bei Touristen beliebten Stadtviertel wurde unmittelbar nach dem Vorfall weiträumig abgesperrt.

Suche mit Drohnen und Spürhunden

16 Einheiten der Madrider Feuerwehr waren zeitweise im Einsatz, um die Trümmer zu sichern, weitere Einstürze zu verhindern und nach möglichen Verschütteten zu suchen. Dabei kamen auch Spürhunde und Drohnen zum Einsatz. Die Operation war nach Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt worden, wenn auch stark eingeschränkt.

Nach Angaben von RTVE war für das Gebäude in der Calle Hileras, das früher Büros beherbergte, eine Umwandlung in eine touristische Unterkunft genehmigt worden. Die Stadt Madrid habe im Februar die entsprechende Lizenz für die künftige Nutzung als Beherbergungsbetrieb erteilt, hiess es.