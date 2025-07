Auf der italienischen Autobahn A4 ereignete sich am Sonntag ein schwerer Unfall, bei dem vier Menschen starben. (Symbolbild) IMAGO/Christian Ohde

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der italienischen Autobahn A4 Turin-Mailand sind am Sonntag vier Menschen ums Leben gekommen.

Auf der italienischen Autobahn A4 ereignete sich in der Nähe der Stadt Novara am Sonntag ein schwerer Unfall, bei dem vier Menschen starben. Eine weitere Person wurde bei dem Unglück in der Lombardei an der Grenze zum Piemont laut Rettungsdienst schwer verletzt.

Nach ersten Ermittlungen soll ein 70-jähriger Lenker, der auch zu den Todesopfern zählt, entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren sein.

Dabei stiess er frontal mit einem anderen Auto zusammen, in dem vier Personen sassen. Drei von ihnen starben, die vierte Person wurde mit einem Rettungshelikopter in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital geflogen.