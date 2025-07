Die Verkürzung der Wochenarbeitszeit wirkt sich positiv auf Arbeitszufriedenheit und Gesundheit aus. Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

Eine grosse Studie in sechs Ländern bringt ein eindeutiges Ergebnis: Eine Viertagewoche wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Arbeitnehmenden aus.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut einer internationalen Studie wirkt sich eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit positiv auf die Arbeitszufriedenheit und die Gesundheit von Arbeitnehmenden aus.

Für die Studie wurden fast 3000 Beschäftige bei 141 Unternehmen in sechs Ländern befragt.

Bei einer Verkürzung um acht oder mehr Stunden pro Woche sind die Effekte noch stärker. Mehr anzeigen

In der Forschung sind die Auswirkungen der Wochenarbeitszeit seit Jahren ein heisses Thema – mit einem eindeutigen Trend. Denn mehrere Studien legen nahe, dass sowohl Beschäftigte als auch Unternehmen von einer Arbeitszeitverkürzung profitieren.

Nun kommt eine weitere grosse Studie zu einem eindeutigen Ergebnis: So wirkt sich eine Viertagewoche ohne Einkommensverlust, bei der die Wochenarbeitszeit durchschnittlich um fünf Stunden reduziert wurde, positiv auf die Arbeitszufriedenheit sowie die körperliche und geistige Gesundheit der Beschäftigten aus.

Fast 3000 Beschäftigte befragt

Für die Studie hat das internationale Team um die Soziologinnen Fen Wan und Juliet Schor vom Boston College sechs Monate lang Umfragedaten von 2896 Beschäftigten in 141 Unternehmen in Australien, Kanada, Neuseeland, Grossbritannien, Irland und den USA erhoben und ausgewertet. Die Ergebnisse wurden am Montag im Fachblatt Nature Human Behaviour veröffentlicht.

Die Befragten gaben an, durch die Verkürzung insgesamt zufriedener zu sein. Sie fühlen sich weniger ausgebrannt, seien mental robuster und ausgeglichener. Auch die körperliche Verfassung der Arbeitnehmenden verbesserte sich leicht.

Rückgang von Burnout

Die Forscher*innen legten dabei arbeits- und gesundheitsbezogene Indikatoren wie Arbeitszufriedenheit oder die geistige und körperliche Gesundheit vor und nach der Verkürzung der Arbeitszeit zugrunde. Schliesslich wurden die Ergebnisse mit jenen von 285 Beschäftigten in zwölf Unternehmen verglichen, die die Massnahme nicht getestet hatten.

Die Daten zeigen darüber hinaus, dass Beschäftigte, deren Arbeitszeit um acht Stunden oder mehr pro Woche reduziert wurde, einen besonders starken Rückgang bei Burnout und eine Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und der psychischen Gesundheit verzeichneten.

Erklären lassen sich diese Ergebnisse den Forschern zufolge teilweise durch eine Verringerung der Schlafprobleme, weniger Müdigkeit sowie durch eine Verbesserung der individuellen Arbeitsfähigkeit.

Mehr Videos aus dem Ressort