Eine andere Vogelspinne im Death Valley am Tag des Unfalls. Bild: NPS/ Abby Wines

Eine Vogelspinne hat im US-Nationalpark Death Valley einen Verkehrsunfall verursacht. Schweizer Touristen in einem Wohnmobil bremsten plötzlich ab – daraufhin prallte ein Töfffahrer auf das Heck des Fahrzeugs.

Das Tier lief über die State Route 190, weswegen Schweizer Touristen in einem Wohnmobil plötzlich abgebremst hätten, wie die Parkverwaltung am Montag (Ortszeit) mitteilte. Daraufhin sei ein 24-jähriger Töfffahrer auf das Heck des Fahrzeugs geprallt. Der Kanadier wurde in ein Spital gebracht, über seinen Zustand machte der kalifornische Nationalpark keine Angaben. «Die Spinne kam unversehrt davon», hiess es.

Vogelspinnen verbringen die meiste Zeit ihres Lebens in unterirdischen Höhlen. Acht- bis zehnjährige Männchen begeben sich laut der Parkverwaltung im Herbst jedoch an die Oberfläche, um nach einer Partnerin zu suchen. Ein Biss der nicht aggressiven Tiere sei ähnlich wie ein Bienenstich und für Menschen nicht tödlich.

dpa/dor