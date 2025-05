Die Jury-Auswahl im Prozess gegen Sean Combs geht weiter. (Archivbild) Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

In New York hat der Prozess gegen den Rapper Sean «Diddy» Combs begonnen. Ihm werden schwerwiegende Sexualstraftaten vorgeworfen. Was du zum Prozess wissen muss.

Sean «P. Diddy» Combs ist ein erfolgreicher Rapper, der in den 90ern mit Hits wie «I'll Be Missing You» berühmt wurde.

Combs ist unter anderem wegen Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und organisierter Kriminalität angeklagt.

Der Prozess könnte mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Bei Verurteilung droht Combs eine lebenslange Haftstrafe. Mehr anzeigen

Wer ist Sean «P. Diddy» Combs?

Geboren 1969 im New Yorker Stadtteil Harlem, wuchs Combs in ärmlichen Verhältnissen mit einer alleinerziehenden Mutter auf, nachdem sein Vater kurz nach seiner Geburt ermordet worden war. Er brach das College ab, um in der Musik-Industrie zu arbeiten, gründete 1993 das Label Bad Boy Records und schaffte dann mit seinem Debütalbum «No Way Out» 1997 den weltweiten Durchbruch als Rapper. Mit Hits wie «I'll Be Missing You» und «Bad Boy For Life» wurde er zu einem der erfolgreichsten Rapper der Welt.

Was wird Combs genau vorgeworfen?

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat den Rapper unter anderem wegen Menschenhandel mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung und organisierter Kriminalität angeklagt. Über Jahre hinweg soll Combs mehrere Frauen und Männer sexuell missbraucht und mit Drohungen und Gewalt zur Teilnahme an Drogen- und Sex-Partys genötigt haben. Er habe ein «kriminelles Unternehmen» geführt, in dem verschiedene Angestellte halfen, den angeblichen Menschenhandel zu ermöglichen und zu vertuschen.

Zudem gibt es zahlreiche Zivilklagen gegen den Musiker wegen sexueller Nötigung. Unter anderem vertritt eine Anwaltskanzlei im texanischen Houston eigenen Angaben zufolge rund 120 Menschen mit Vorwürfen gegen Combs. Einige davon seien zum angegebenen Zeitpunkt noch minderjährig gewesen. Der Rapper hat all diese Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Wie kam es zum Prozess?

Combs Ex-Freundin Casandra «Cassie» Ventura (38) reichte 2023 eine Zivilklage wegen Vergewaltigung, Missbrauch und Körperverletzung ein. Die beiden einigten sich auf einen Vergleich, doch wenige Monate später tauchte ein Video auf, das zeigt, wie Combs Ventura auf einem Hotelflur angreift und auf sie einschlägt.

Daraufhin brachen von zahlreichen Seiten ähnliche Vorwürfe über ihn herein – so viele, dass er im September vergangenen Jahres schliesslich in einem New Yorker Luxushotel festgenommen und von der Staatsanwaltschaft angeklagt wurde.

Cassie Ventura und Sean «P. Diddy» Combs an der Met-Gala 2017. Sie waren zwischen 2007 und 2018 zusammen. Aurore Marechal/PA Wire/dpa

Wie sieht das Leben von Combs seit der Festnahme aus?

Seine Prachtvillen unter anderem in Kalifornien und Florida musste der Rapper gegen eine Zelle im Metropolitan Detention Center in Brooklyn eintauschen. Der Gefängnisbereich, dem Combs zugeteilt ist, gleicht einer Art streng bewachtem Wohnheim. Es gibt laut der «New York Times» Yoga-Matten, Tischtennisplatten, Fernsehen und Basketball-Körbe. Internet-Zugang gibt es keinen, aber via Telefon kann der Rapper beispielsweise mit seinen Kindern sprechen.

Mehrere Anträge auf Freilassung gegen Kaution wurden von Richtern abgewiesen, da Fluchtgefahr, die Möglichkeit der Beeinflussung von Zeugen sowie eine potenzielle Gefährdung der Öffentlichkeit bestehe.

Wie läuft der Prozess ab?

Gestartet wurde mit der Auswahl der Geschworenenjury und Eröffnungsplädoyers von der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung, jetzt folgen Zeugenaussagen. Auch von Combs Ex-Freundin Cassie Ventura wird eine Aussage erwartet. Der Prozess könnte mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Bei Verurteilung droht Combs eine lebenslange Haftstrafe.

Wie verteidigt sich Combs?

Combs plädiert auf nicht schuldig. Seine Anwälte haben im Vorfeld verschiedene Verteidigungsstrategien angedeutet. Unter anderem haben sie erfolglos versucht, das Video mit den Gewaltszenen gegen Ex-Freundin Ventura aus der Beweismasse herauszunehmen. Ausserdem haben sie versucht darzulegen, dass Combs einen «Swinger-Lifestyle» gelebt habe und möglicherweise unter anderem durch Drogen nicht komplett zurechnungsfähig gewesen sein könnte.

Wer hält noch zu Combs – und wer nicht?

Zu Erfolgszeiten zeigte sich Combs gerne umgeben von anderen Prominenten wie etwa Usher, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton und Kim Kardashian. Inzwischen haben sich viele von ihm distanziert. Der Rapper 50 Cent übte sogar scharfe Kritik an Combs und nannte die Vorwürfe «verstörend».

Eine Klägerin hatte neben Combs auch Jay-Z, Rapper und Ehemann von Beyoncé, beschuldigt, sie unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Mittlerweile hat sie die Klage fallengelassen. Jay-Z hatte die Vorwürfe stets bestritten.

Jennifer «J. Lo» Lopez (55) war zwischen 1999 und 2001 mit Combs zusammen. Zu den Anschuldigungen gegen ihren Ex-Partner hat sich J. Lo bislang nicht öffentlich geäussert.

Unterstützung bekommt Combs von seiner Mutter und seinen Kindern, die an den ersten Tagen des Prozesses auch im Gerichtssaal anwesend waren. Zudem soll Combs im Gefängnis auch schon mit Musik-Kollege Kanye West telefoniert haben.