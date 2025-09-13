Einzigartiger Bungee-Jump: Von einem Heissluftballon 600 Meter in die Tiefe springen Würdest du einen Bungee-Jump von einem Heissluftballon aus machen? In der Schweiz kennt man den Sprung von Brücken oder Dämmen – in Stockholm in Schweden das auch direkt aus der Luft. 12.09.2025

Würdest du einen Bungee-Jump von einem Heissluftballon aus machen? In der Schweiz kennt man den Sprung von Brücken oder Dämmen – in Stockholm in Schweden das auch direkt aus der Luft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bungee-Jump aus dem Heissluftballon: Nervenkitzel pur und definitiv nichts Alltägliches.

Das gibt es in Schwedens Hauptstadt Stockholm.

Im Clip sieht man, wie die Wagemutigen ihre Angst ablegen und den Sprung wagen. Mehr anzeigen

Wer Adrenalin liebt und glaubt, die Angst überwinden zu können, kann heutzutage einen Bungee-Jump von einem Heissluftballon machen. Oder steht das schon auf deiner Bucketlist?

Gang und gäbe ist das Procedere ja eigentlich nicht: Hierzulande finden die Sprünge meist auf Brücken, Dämmen oder Gondeln statt. Einen Nervenkitzel wie in Stockholm, wo man aus einem Heissluftballon springen kann, gibt es in der Schweiz – noch – nicht.

Im Video siehst du, wie die Springer*innen Ihren Mut sammeln und den Sprung wagen.

