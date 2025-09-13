Einzigartiger Bungee-Jump: Von einem Heissluftballon 600 Meter in die Tiefe springen
Würdest du einen Bungee-Jump von einem Heissluftballon aus machen? In der Schweiz kennt man den Sprung von Brücken oder Dämmen – in Stockholm in Schweden das auch direkt aus der Luft.
12.09.2025
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Bungee-Jump aus dem Heissluftballon: Nervenkitzel pur und definitiv nichts Alltägliches.
- Das gibt es in Schwedens Hauptstadt Stockholm.
- Im Clip sieht man, wie die Wagemutigen ihre Angst ablegen und den Sprung wagen.
Wer Adrenalin liebt und glaubt, die Angst überwinden zu können, kann heutzutage einen Bungee-Jump von einem Heissluftballon machen. Oder steht das schon auf deiner Bucketlist?
Gang und gäbe ist das Procedere ja eigentlich nicht: Hierzulande finden die Sprünge meist auf Brücken, Dämmen oder Gondeln statt. Einen Nervenkitzel wie in Stockholm, wo man aus einem Heissluftballon springen kann, gibt es in der Schweiz – noch – nicht.
Im Video siehst du, wie die Springer*innen Ihren Mut sammeln und den Sprung wagen.
