Einzigartiger Bungee-Jump Von einem Heissluftballon 600 Meter in die Tiefe springen

Nicole Agostini

13.9.2025

Einzigartiger Bungee-Jump: Von einem Heissluftballon 600 Meter in die Tiefe springen

Einzigartiger Bungee-Jump: Von einem Heissluftballon 600 Meter in die Tiefe springen

Würdest du einen Bungee-Jump von einem Heissluftballon aus machen? In der Schweiz kennt man den Sprung von Brücken oder Dämmen – in Stockholm in Schweden das auch direkt aus der Luft.

12.09.2025

Würdest du einen Bungee-Jump von einem Heissluftballon aus machen? In der Schweiz kennt man den Sprung von Brücken oder Dämmen – in Stockholm in Schweden das auch direkt aus der Luft.

Nicole Agostini

13.09.2025, 08:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bungee-Jump aus dem Heissluftballon: Nervenkitzel pur und definitiv nichts Alltägliches.
  • Das gibt es in Schwedens Hauptstadt Stockholm.
  • Im Clip sieht man, wie die Wagemutigen ihre Angst ablegen und den Sprung wagen.
Mehr anzeigen

Wer Adrenalin liebt und glaubt, die Angst überwinden zu können, kann heutzutage einen Bungee-Jump von einem Heissluftballon machen. Oder steht das schon auf deiner Bucketlist?

Gang und gäbe ist das Procedere ja eigentlich nicht: Hierzulande finden die Sprünge meist auf Brücken, Dämmen oder Gondeln statt. Einen Nervenkitzel wie in Stockholm, wo man aus einem Heissluftballon springen kann, gibt es in der Schweiz – noch – nicht.

Im Video siehst du, wie die Springer*innen Ihren Mut sammeln und den Sprung wagen.

