Sie klauten Handys, schreckten auch vor Überfällen nicht zurück, legten sich immer wieder mit der Polizei an: Joseph Kariaga und seine Bande waren eine Gruppe von Gangstern im Armenviertel Mathare von Nairobi. Als Josephs Bruder von Sicherheitskräften erschossen wurde, änderte sich alles.

«Ich dachte über mein Leben nach. Ich musste mich ändern», sagt der mittlerweile 27 Jahre alte Kariaga über den Einschnitt vor acht Jahren. «Wir sagten: «So können wir nicht leben. Wir werden unser Leben verlieren.» Viele unserer Freunde waren schon tot.»

Von Kriminellen wurden die damals Jugendlichen zu Farmern mit einer Mission. Kariaga und knapp ein Dutzend seiner Kumpels gründeten «Vision Bearerz». Sie versorgen die Nachbarschaft mit Gemüse und geben Essen an Kinder aus. Und sie kämpfen mit Aufklärungsprogrammen und Veranstaltungen gegen Drogen und Kriminalität.

Damit wollen sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: die Jugend von der schiefen Bahn abhalten und die Ernährungslage in Mathare verbessern.

Farm zwischen Wellblechhütten

Die Gruppe arbeitet auf einer städtischen Farm, die zwischen den schlammigen Strassen und Wellblechhütten der riesigen Siedlung liegt. Die Einwohnerzahl von Mathare – einem weniger als zwei Quadratkilometer grossen Gebiet – wird auf etwa eine halbe Million geschätzt.

Die fehlende Infrastruktur in solchen Siedlungen gehöre zu den grössten Problemen, erklärt Jeffrey Okoro von der Hilfsorganisation CFK Africa. Er schätzt den Beitrag von «Vision Bearerz» im Kampf gegen Armut und Gewalt. Denn die Armut treibe die Jugend in die Kriminalität, sagt Okoro.

«Die meisten Menschen in Slums wie Mathare sind nicht in der Lage, genug zu verdienen, um sich eine anständige Mahlzeit zu kaufen», erklärt er, «und bei Kindern unter fünf Jahren ist die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch, dass sie unterernährt sind.» Gangs lockten mit dem Versprechen, schnelles Geld zu verdienen.

Der Tod des Bruders legte einen Schalter um

Ex-Gangster Ben Njoki stimmt zu: Wenn man hier geboren werde, habe man nicht viel, sagt der 28-Jährige. «Man setzt auf Gewalt.»

Nach dem tödlichen Schuss auf Joseph Kariagas Bruder legte sich aber auch bei ihm der Schalter um.

Mehr als ein Dutzend junger Leute, mit denen er und seine Kumpels aufgewachsen waren, hatten schon ihr Leben verloren. Sie hätten erkannt, dass sie das gleiche Schicksal hätten, wenn sie keine Alternativen zur Kriminalität finden würden, erklärt der 32-jährige Moses Nyoike, der den Vorsitz von «Vision Bearerz» übernommen hat.

Zunächst begannen die Jugendlichen, Müll zu sammeln, und bauten einen Gemüsehandel auf. Dabei kauften sie die Ware ausserhalb ein und verkauften sie in Mathare, wo die Versorgungslücke gross war. Schliesslich fingen sie dann an, Gemüse vor Ort anzubauen. Mit Genehmigung der Behörden säuberten sie dazu den Boden einer alten Mülldeponie und richteten eine Anbaufläche ein.

Der Anfang war schwierig. Der verschmutzte Boden und die unsichere Wasserversorgung waren grosse Herausforderungen. Über die Organisation «Growth4Chance», die Start-ups in Gemeinden unterstützt, erhielten die jungen Leute schliesslich die nötigen Schulungen in städtischem Gartenbau.

Von Kriminellen zu Unternehmern

Inzwischen baut «Vision Bearerz» nicht nur Gemüse an. Die Gruppe züchtet Schweine und Tilapia-Barsche, betreibt eine Autowaschanlage und eine öffentliche Toilette. Mit dem Erlös kaufen die jungen Unternehmer unter anderem Maismehl für Ugali. Mit dem zu fester Konsistenz gekochten Getreidebrei, Bohnen und selbst angebautem Gemüse versorgen sie einmal pro Woche mehr als 150 Kinder mit einem Mittagessen.

«Das Leben, das ich lebte, war eine Lüge», sagt Ben Njoki. «Es hat zu nichts geführt. Wir haben Menschen verloren. Jetzt gewinnen wir die Menschen im Ort.»

Wer bei «Vision Bearerz» mitmachen will, muss sich verpflichten, der Kriminalität abzuschwören. Schon manchmal wurde einer rückfällig, das drückt das Image der Initiative. Ausserdem ist es trotz aller Aktivitäten jede Woche wieder schwer, das nötige Geld für die Samstagsspeisung zusammenzubekommen.

Dennoch: Dies sei ein Modell, das in grösserem Umfang oder an anderem Ort kopiert werden könne, lobt Okoro von CFK Africa. «Die Zukunft der Entwicklung liegt in lokal geführten Organisationen», betont er. Ähnliches Engagement gibt es unter anderem auch im Kibera-Slum von Nairobi.

Joseph Kariage hilft seine Mission, die kriminelle Vergangenheit abzuschütteln. Und auch wenn der Schmerz über den Tod seines Bruders bleibt, ist er stolz auf das, was er jetzt bewirken kann.