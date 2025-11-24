  1. Privatkunden
Kilometerhohe Aschewolke Vulkan in Äthiopien bricht erstmals seit Jahrtausenden aus

SDA

24.11.2025 - 18:46

Der Vulkan Hayli Gubbi ist in Äthiopien ausgebrochen.
Uncredited/Afar Government Communication Bureau/AP/dpa/Keystone
Uncredited/Afar Government Communication Bureau/AP/dpa/Keystone

Erstmals seit Jahrtausenden ist der Vulkan Hayli Gubbi in Äthiopien ausgebrochen. Die Aschewolke stieg bis zu 8,5 Kilometer hoch. Satellitenbilder zeigen eine grosse Freisetzung von Schwefeldioxid.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

24.11.2025, 18:46

24.11.2025, 18:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Vulkan Hayli Gubbi in Äthiopien ist erstmals seit Tausenden von Jahren ausgebrochen.
  • Eine Aschewolke stieg bis auf 8,5 Kilometer Höhe auf und trieb ostwärts über die Arabische Halbinsel.
  • Satellitenbilder zeigten eine grosse Freisetzung von Schwefeldioxid.
  • In einem Umkreis von 30 Kilometern leben in der abgelegenen Region nur rund 9000 Menschen.
  • Die umliegenden Dörfer wurden mit Asche überzogen, so dass Vieh nicht grasen könne. Den Menschen droht daher eine Nahrungsmittelknappheit.
Mehr anzeigen

In Äthiopien ist erstmals seit Tausenden von Jahren der Vulkan Hayli Gubbi ausgebrochen. Eine Aschewolke stieg bis auf 8,5 Kilometer Höhe auf und trieb ostwärts über die Arabische Halbinsel, wie das EU-Zentrum für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz (ECHO) mitteilte.

Der Vulkan liegt in der abgelegenen Region Afar im Nordosten des Landes am Horn von Afrika, nahe der Grenze zu Eritrea. In einem Umkreis von 30 Kilometern leben nach ECHO-Angaben rund 9000 Menschen, die potenziell von der Eruption betroffen sein könnten.

Keine Berichte über Todesopfer

Nach Angaben der örtlichen Verwaltung gab es bei dem Ausbruch aber keine Todesopfer oder Sachschäden. Die umliegenden Dörfer seien allerdings mit Asche überzogen worden, so dass Vieh nicht grasen könne.

Den Menschen dort, die hauptsächlich von nomadischer Viehzucht leben, drohe dadurch Nahrungsmittelknappheit. Afar ist eine der ärmsten Regionen Äthiopiens. Die Bevölkerung dort ist immer wieder Naturkatastrophen ausgesetzt.

Die Gefahr unter deinen FüssenSupervulkane schlummern weltweit unter der Erde

Vulkanische Asche über Jemen und Oman

Zudem beeinflusste die Aschewolke unter anderem den Luftraum über dem Jemen und Oman. Die international anerkannte Regierung im Jemen informierte, vulkanische Asche habe verschiedene Teile des Landes erreicht, einschliesslich der Hafenstadt Hudaida und der Stadt Ibb. Die zuständige Behörde im Oman teilte mit, man beobachte die Lage, habe aber zunächst keine erhöhten Werte festgestellt.

Nach Angaben des Vulkan-Beobachtungszentrums im französischen Toulouse zog die Aschewolke weiter in Richtung Pakistan. Der Ausbruch sei beendet.

Experten beobachten aufmerksam

Satellitenbilder zeigten eine grosse Freisetzung von Schwefeldioxid, wie ECHO weiter mitteilte. Der Ausbruch gilt als erste dokumentierte Aktivität des Hayli Gubbi seit mehreren Jahrtausenden und wird von Experten aufmerksam beobachtet. In der Region sind allerdings mehrere Vulkane aktiv. Ausserdem kommt es dort immer wieder zu Erdbeben.

