Vier Kilometer steigt am Morgen eine Aschesäule am Vulkan Kanlaon in den Himmel. Der Feuerberg ist berüchtigt – es gab hier auch schon Tote.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen eines Vulkanausbruchs auf der Insel Negros auf den Philippinen ist der Schulunterricht in vier Dörfern ausgesetzt worden.

Am Dienstag (Ortszeit) schoss eine Asche- und Schuttwolke von bis zu vier Kilometern Höhe aus dem Vulkan Kanlaon.

Der Ascheregen breitete sich über mindestens vier Dörfern südwestlich des Vulkans aus.

Verletzte oder Schäden wurden nach dem etwa einstündigen Ausbruch zunächst nicht gemeldet.

Zuletzt brach der Vulkan im Dezember 2024 aus.

Tausende Dorfbewohner mussten evakuiert werden. Mehr anzeigen

Auf den Philippinen ist der Vulkan Kanlaon ausgebrochen und hat eine etwa 4000 Meter hohe Aschesäule in den Himmel gespuckt. Die Eruption startete nach Angaben der Erdbeben- und Vulkanwarte Phivolcs am frühen Morgen (Ortszeit). An den südlichen Hängen seien zudem sogenannte pyroklastische Ströme beobachtet worden – Glutlawinen aus Lava, Asche und heissen Gasen.

Der mehr als 2400 Meter hohe Schichtvulkan liegt in der Provinz Negros Occidental, rund 530 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. Der Kanlaon gilt als der aktivste Vulkan in den Zentralphilippinen – der Berg ist aber auch ein beliebtes Ausflugsziel für Bergsteiger und Wanderer. 1996 waren bei einer plötzlichen Eruption drei Bergsteiger ums Leben gekommen.

Der Kanlaon spuckte am Dienstag eine etwa 4000 Meter hohe Aschesäule in den Himmel. Bild: Keystone/EPA/Philippine Institute of Volcanology and Seismology

Wann war der Kanlaon zuletzt aktiv?

Über mehreren Dörfern ging ein Ascheregen nieder. Schulen wurden vorübergehend geschlossen und Piloten gewarnt, den Luftraum in der Region zu meiden. Die Alarmstufe für den Kanlaon liege aber zunächst weiter auf Stufe 3 auf einer Skala von 5, hiess es.

Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte ein Ausbruch des Vulkans Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Viele leben seither in Evakuierungszentren. Es werde erwartet, dass die Zahl der Evakuierten nun weiter steigen werde, berichtete die Zeitung «Manila Bulletin» unter Berufung auf die Einsatzkräfte.

Was ist der Pazifische Feuerring?

Die Philippinen sind ein Inselstaat und liegen auf dem Pazifischen Feuerring, einem Vulkangürtel, der den Pazifik von drei Seiten umrahmt. In der Region kommt es häufig zu Erdbeben und Eruptionen: Es ist die geologisch aktivste Zone der Erde.