Indonesien: Vulkan Lewotobi Laki-Laki sorgt weiter für Gefahr

STORY: Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki auf der indonesischen Insel Flores kommt nicht zur Ruhe und verbreitet bei den Anwohnern Angst und Schrecken. Am Samstag war der Vulkan erneut ausgebrochen und hatte eine rund neun Kilometer hohe Aschewolke ausgespuckt. Die Behörden forderten die Bewohner in einigen Dörfern in der Region auf, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Einige Menschen hätten sich nicht an diese Anweisung gehalten, hiess es. In dieser Woche war der Vulkan mehr als ein Dutzend Mal ausgebrochen. Neun Menschen kamen ums Leben, nachdem glühende Gesteinsbrocken mehrere Häuser in Brand gesetzt hatten. Die Behörden riefen die höchste Alarmstufe aus, Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Im Umkreis des Vulkans wurde eine kilometerweite Sperrzone eingerichtet. Die Behörden forderten die Bevölkerung auf, wachsam zu bleiben. Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstossen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.

13.11.2024