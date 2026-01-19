Dreister Diebstahl auf vier Pfoten – Während Angler plaudern, klaut ein Fuchs den Fisch Da staunten die kasachischen Angler nicht schlecht. Während sie beim Eisfischen ins Gespräch vertieft sind, nutzt ein Fuchs die Gelegenheit – und sorgt für einen unerwarteten Zwischenfall auf dem Eis. 15.01.2026

Eisfischen in der kasachischen Tundra – eigentlich eine ruhige Angelegenheit. Doch nahe Astana nimmt der Ausflug eine unerwartete Wendung, als eine Gruppe Angler kurz unaufmerksam ist. Plötzlich taucht ein tierischer Besucher auf, der ganz offensichtlich eigene Pläne hat.

Plötzlich mischt ein Fuchs mit

Was folgt, filmen die Angler selbst: ein ungewöhnlicher Zwischenfall auf dem Eis, der schnell zum kleinen Kräftemessen wird. Und es zeigt sich: Solche Begegnungen sind kein Einzelfall. Auch anderswo in der eisigen Wildnis suchen Füchse immer wieder die Nähe des Menschen – mit überraschenden Folgen.

