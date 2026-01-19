  1. Privatkunden
Er will an die Fische Hier liefern sich Mensch und Fuchs ein Tauzieh-Duell

Christian Thumshirn

19.1.2026

Dreister Diebstahl auf vier Pfoten – Während Angler plaudern, klaut ein Fuchs den Fisch

Dreister Diebstahl auf vier Pfoten – Während Angler plaudern, klaut ein Fuchs den Fisch

Da staunten die kasachischen Angler nicht schlecht. Während sie beim Eisfischen ins Gespräch vertieft sind, nutzt ein Fuchs die Gelegenheit – und sorgt für einen unerwarteten Zwischenfall auf dem Eis.

15.01.2026

Da staunten die kasachischen Angler nicht schlecht. Während sie beim Eisfischen ins Gespräch vertieft sind, nutzt ein Fuchs die Gelegenheit – und sorgt für einen unerwarteten Zwischenfall auf dem Eis.

Christian Thumshirn

19.01.2026, 16:52

Eisfischen in der kasachischen Tundra – eigentlich eine ruhige Angelegenheit. Doch nahe Astana nimmt der Ausflug eine unerwartete Wendung, als eine Gruppe Angler kurz unaufmerksam ist. Plötzlich taucht ein tierischer Besucher auf, der ganz offensichtlich eigene Pläne hat.

Plötzlich mischt ein Fuchs mit

Was folgt, filmen die Angler selbst: ein ungewöhnlicher Zwischenfall auf dem Eis, der schnell zum kleinen Kräftemessen wird. Und es zeigt sich: Solche Begegnungen sind kein Einzelfall. Auch anderswo in der eisigen Wildnis suchen Füchse immer wieder die Nähe des Menschen – mit überraschenden Folgen.

