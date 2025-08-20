Die Waldbrände in Nordspanien sind nun auch zur Gefahr für Wanderer und Pilger auf dem legendären Jakobsweg geworden. Manuel Meyer/dpa-tmn (Archivbild)

Die Waldbrände in Spanien haben den beliebten Jakobsweg erreicht. Behörden warnen Pilger davor, ihre Reise fortzusetzen – es droht Lebensgefahr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen der anhaltenden Waldbrände warnen die nordspanischen Behörden vor Reisen auf dem Jakobsweg.

In den sozialen Medien rief der Katastrophenschutz die Pilger dazu auf, ihren Pilgerweg abzubrechen – es bestehe Lebensgefahr.

Betroffen sind insbesondere die Regionen Kastilien und León.

Die anhaltenden Waldbrände in Spanien sorgen nun auch am berühmten Jakobsweg für unmittelbare Gefahr. Pilger sollen ihre Reise sofort unterbrechen, warnten die Behörden in Nordspanien. Besonders betroffen sind Abschnitte in den Regionen Kastilien und León.

In einer Warnung, die am Wochenende über soziale Netzwerke verbreitet wurde, ruft der Katastrophenschutz der Region dazu auf, den Weg nicht weiter fortzusetzen. Die Lage sei unberechenbar. Wandernde, so die Behörde, brächten sich in Lebensgefahr, wenn sie trotz der Feuer weitergingen.

Appell an Angehörige von Pilgern

Die Warnung betrifft vor allem die Etappen zwischen Astorga, Ponferrada, Bembibre und Villafranca del Bierzo. Inzwischen wird auch für andere Streckenabschnitte im Land zur Vorsicht oder zum Abbruch geraten.

Da nicht alle Wandernden regelmässig online sind, appellierten die Behörden auch an Angehörige: Wer Kontakt zu Pilgern habe, solle diese über die Gefahrensituation direkt informieren.

Der Jakobsweg zählt zu den traditionsreichsten Pilgerstrecken der Welt. Seit über einem Jahrtausend führt er durch verschiedene Länder bis nach Santiago de Compostela. Dort soll das Grab des Apostels Jakobus liegen – für viele Gläubige ein Ort von grosser spiritueller Bedeutung. Doch längst ist der Weg nicht nur ein religiöses Ziel, sondern auch eine touristische Attraktion.

Verheerende Brände

Jahr für Jahr zieht es Hunderttausende auf die Route durch Nordspanien, das derzeit unter einer verheerenden Kombination aus Hitzewelle, Dürre und starken Winden leidet – ein gefährlicher Mix, der vielerorts zu Bränden führt.

Aufgrund der Feuer mussten bereits mehr als 33'000 Menschen ihre Häuser verlassen. Bislang gab es mindestens vier Todesopfer. Dutzende wurden wegen Brandstiftung festgenommen.