Die anhaltenden Waldbrände in Spanien sorgen nun auch am berühmten Jakobsweg für unmittelbare Gefahr. Pilger sollen ihre Reise sofort unterbrechen, warnten die Behörden in Nordspanien. Besonders betroffen sind Abschnitte in den Regionen Kastilien und León.
In einer Warnung, die am Wochenende über soziale Netzwerke verbreitet wurde, ruft der Katastrophenschutz der Region dazu auf, den Weg nicht weiter fortzusetzen. Die Lage sei unberechenbar. Wandernde, so die Behörde, brächten sich in Lebensgefahr, wenn sie trotz der Feuer weitergingen.
Die Warnung betrifft vor allem die Etappen zwischen Astorga, Ponferrada, Bembibre und Villafranca del Bierzo. Inzwischen wird auch für andere Streckenabschnitte im Land zur Vorsicht oder zum Abbruch geraten.
Da nicht alle Wandernden regelmässig online sind, appellierten die Behörden auch an Angehörige: Wer Kontakt zu Pilgern habe, solle diese über die Gefahrensituation direkt informieren.
Der Jakobsweg zählt zu den traditionsreichsten Pilgerstrecken der Welt. Seit über einem Jahrtausend führt er durch verschiedene Länder bis nach Santiago de Compostela. Dort soll das Grab des Apostels Jakobus liegen – für viele Gläubige ein Ort von grosser spiritueller Bedeutung. Doch längst ist der Weg nicht nur ein religiöses Ziel, sondern auch eine touristische Attraktion.
Verheerende Brände
Jahr für Jahr zieht es Hunderttausende auf die Route durch Nordspanien, das derzeit unter einer verheerenden Kombination aus Hitzewelle, Dürre und starken Winden leidet – ein gefährlicher Mix, der vielerorts zu Bränden führt.
Aufgrund der Feuer mussten bereits mehr als 33'000 Menschen ihre Häuser verlassen. Bislang gab es mindestens vier Todesopfer. Dutzende wurden wegen Brandstiftung festgenommen.
STORY: In mehreren Regionen Spaniens haben Einsatzkräfte des Militärs in der Nacht zum Mittwoch gegen Grossbrände gekämpft. Die Feuer wüteten in den Regionen Galicien, Extremadura sowie Kastilien und León. Die Behörden setzten den Zugverkehr aus und sperrten Strassen. Zudem wurde ein 50 Kilometer langer Abschnitt des bei Pilgern beliebten Jakobswegs blockiert. Südeuropa erlebt eine der schlimmsten Waldbrandsaisons seit zwei Jahrzehnten. Allein in Spanien verbrannten in diesem Jahr bislang Schätzungen zufolge mehr als 382.000 Hektar. Das entspricht einer Fläche von der Grösse der Insel Mallorca. Es gibt aber Hoffnungen, dass sich die Lage entspannen könnte. Die nationale Wetterbehörde rechnet mit sinkenden Temperaturen und einer höheren Luftfeuchtigkeit, nachdem zuvor eine lange Hitzewelle die Feuer begünstigt hatte. Für diejenigen, die bei dem Feuer ihre Häuser verloren haben, ist die Aussicht auf Abkühlung nur ein schwacher Trost. In dem kleinen Dorf Flariz in Galicien blicken viele der gut 100 Bewohner fassungslos auf die Zerstörung, die die Flammen hinterlassen haben. Die 76-jährige Dosinda Justo verlor ihre Scheune und mehrere Tiere. «Ich weiss nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Meine Kinder haben kein Zuhause, ich habe nicht genug, um das wiederzuerlangen, was ich verloren habe. Ich habe es nicht.» Das Haus ihres Sohnes wurde von den Flammen komplett zerstört. «Im Handumdrehen wurde alles zu Asche. Die ganze Mühe meiner Grosseltern. Meine Grosseltern haben das Haus gebaut, meine Mutter ist darin aufgewachsen und hat dort fünf Söhne grossgezogen.» Noch ist das ganze Ausmass der Schäden, die die Feuer hinterlassen haben, nicht abzusehen. Und die Lage ist längst noch nicht unter Kontrolle. Der Kampf gegen die Flammen geht weiter.