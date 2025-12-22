Lottofieber und Gewinner-Jubel in Spanien An vielen Orten in Spanien haben am Montag die Sektkorken geknallt. Der Grund: Spaniens traditionelle Weihnachtslotterie hat nach eigenen Angaben Rekordgewinne im ganzen Land verteilt. 22.12.2025

Jubel, Tränen und Partys: Spaniens Weihnachtslotterie ist ein nationales Ritual. Dieses Jahr wurde eine Rekordsumme ausgeschüttet: Der Hauptpreis geht an ein von Waldbränden gebeuteltes Dorf.

DPA, Redaktion blue News Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die spanische Weihnachtslotterie gilt als grösste Tombola der Welt: Dieses Jahr wurden Rekordgewinne von umgerechnet mehr als 2,5 Milliarden Franken ausgeschüttet.

Wie im Märchen ging ein grosser Teil des Hauptgewinns «El Gordo» in ein Dorf, das erst im Sommer von schweren Waldbränden heimgesucht wurde.

«Es ist wie ein Geschenk des Himmels an einen Ort gekommen ist, der so viel Hilfe braucht» sagt der Bürgermeister, während die Bewohner der Gemeinde La Bañeza ausgelassen feiern. Mehr anzeigen

Überall in Spanien knallten Sektkorken, unzählige Menschen tanzten, schrien und heulten auch vor laufenden TV-Kameras ungehemmt vor Freude. Wildfremde fielen sich in die Arme. Zwei Tage vor Heiligabend wurde in der weltberühmten Weihnachtslotterie die Rekordsumme von 2,77 Milliarden Euro (2,58 Milliarden Franken) ausgeschüttet.

Der ganz grosse Geldsegen ging unter anderem an Loskäufer in Madrid, aber vor allem an mehrere ärmere Ortschaften der Region León. Die Dörfer waren erst im August dieses Jahres von schweren Waldbränden heimgesucht worden.

Der Hauptgewinn der spanischen Weihnachtslotterie ging unter anderen in eine Gemeinde, die erst im Sommer mit einem schweren Waldbrand zu kämpfen hatte. IMAGO/Europa Press

Auch viele Notleidende unter den Gewinnern

Einen Löwenanteil des Hauptgewinns erhalten Bewohner von La Bañeza rund 300 Kilometer nordwestlich von Madrid: 468 Millionen Euro (436 Millionen Franken). Das Geld ist für die meisten dort bitter nötig, denn neben verheerenden Bränden musste die 10’000-Einwohner-Gemeinde dieses Jahr auch die Schliessung einer grossen Zuckerfabrik verkraften, was fast 1000 Arbeitsplätze kostete.

Javier Carrera, der Bürgermeister von La Bañeza, sagte, der Gewinn am Montag habe «nach einem so schrecklichen Jahr eine Flut von Emotionen ausgelöst.» Vor den RTVE-Kameras jubelten dort vier junge Mädchen, deren Familien mehrere Lose des Hauptgewinns erworben hatten. «Wir haben hier eine wirklich harte Zeit hinter uns. Aber jetzt wird gefeiert!», rief eine von ihnen strahlend vor Freude.

So sah es in der Region Leon im August dieses Jahres aus. IMAGO/Anadolu Agency

«Der Dicke» hat eine soziale Ader

«Der Lottogewinn ist nicht nur ein Grund zur Freude und Aufregung, sondern auch etwas, das wie ein Geschenk des Himmels an einen Ort gekommen ist, der so viel Hilfe braucht», wird Bürgermeister Carrera im «Guardian» zitiert.

Das ist auch ganz im Sinne von Jesús Huerta, dem Leiter der spanischen Lotteriegesellschaft Loterias y Apuestas del Estado. Man betreibe Umverteilung und gleiche soziale Ungleichheit etwas aus, da alle Jahre wieder sehr viele notleidende Menschen unter den Gewinnern seien, sagte er.

Schon immer setzten einige Spieler ihre Gewinne für das Gemeinwohl ein. Legendär sind mehrere Fälle. Bernardo Cerezo finanzierte zum Beispiel 1928 nach seinem Gewinn im andalusischen Carmona den Bau eines Theaters, Ángel Oliván errichtete 1932 in Calahorra in der Region La Rioja ein Spital und eine Schule.

Die Waldbrände im August erreichten auch Ortschaften und forderten Menschenleben. IMAGO/Europa Press

Schulmädchen werden zu Stars

Die vor mehr als 200 Jahren gegründete Lotterie gilt als die älteste der Welt und wird wegen der Gesamtsumme auch als grösste Tombola bezeichnet. Allein der Hauptgewinn, genannt «El Gordo», «der Dicke», der vier Millionen Euro (3,7 Millionen Franken) für ein ganzes Los vergibt, wird dieses Jahr 198 Mal ausgezahlt – fünfmal mehr als 2024. Hintergrund ist das besondere System: Jede der 100'000 Losnummern wird wegen der zunehmenden Nachfrage immer häufiger aufgelegt und verkauft.

Bei der Auslosung, die stets live im Fernsehen übertragen wird, liess «Der Dicke» dieses Jahr circa eineinhalb Stunden auf sich warten. Um Punkt 10.44 Uhr wurde im geschichtsträchtigen Madrider Opernhaus Teatro Real die Glücksnummer 79'432 gezogen und von zwei Schülerinnen des Internats San Ildefonso unter lautem Jubel und Applaus des Publikums singend verkündet: Die Mädchen, die den Hauptgewinn verkünden, werden in Spanien für einen Moment zu echten Stars.

Übrigens: Ausländer können nach spanischem Recht mitspielen. Sie müssen aber entweder dort ihren Wohnsitz haben oder während des Kaufs im Land sein. Und wer gewinnt, muss auch ein Bankkonto in Spanien eröffnen, um den Gewinn erhalten zu können.