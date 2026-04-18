Wie schon im letzten Jahr war das Cerm in Martigny an diesem Raclette-Abend bis auf den letzten Platz besetzt. Archivbild: Keystone

Der Weltrekord für die grösste Raclette ist am Samstag in Martigny VS erneut gebrochen worden. Mit insgesamt 4942 Teilnehmenden erreichten die Organisatoren von «The plus grande raclette of the world» ihr Ziel.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Käseschaber haben in Martigny VS bei einem Raclette-Essen mit 4942 Gästen den Weltrekord gebrochen.

Der von einem Notar bestätigte neue Rekord übertrifft die bisherige Bestmarke um 49 Personen.

Zwar stellten Gäste aus dem Wallis die Mehrheit, doch auch zahlreiche Raclette-Fans aus weiter entfernten Kantonen reisten an. Mehr anzeigen

Der von einem Notar bestätigte neue Rekord übertrifft die bisherige Bestmarke um 49 Personen. Er belege «die aussergewöhnliche Begeisterung dieses Anlasses, der sich innerhalb zweier Jahre zu einem symbolträchtigen Treffpunkt für regionale Tradition habe», erklärte der Veranstalter Myexpo am späten Samstagabend. Zwar stellten Gäste aus dem Wallis die Mehrheit, doch auch zahlreiche Raclette-Fans aus weiter entfernten Kantonen reisten an.

«Es ist einfach unglaublich, diese Begeisterung bei den Raclette-Liebhabern zu sehen. Viele fragen bereits nach der nächsten Ausgabe», sagte Eddy Baillifard, Botschafter der Veranstaltung und des Raclette Valais AOP, am späten Abend erfreut.

Zwischen Qualität und Tradition

«The plus grande raclette of the world“ gehört - wie die Foire du Valais - zu jenen Veranstaltungen, die wir besonders gerne organisieren, weil sie Menschen zusammenbringen und das sichtbar machen, was den Reichtum unseres Kantons ausmacht: Geselligkeit, die Qualität unserer Produkte und die Stärke unserer Traditionen», fasste Vincent Claivaz, Präsident von Myexpo zusammen.

Im März 2024 hatte die erste Ausgabe der grössten «Raclonette» in Saint-Étienne (F) 2236 Teilnehmende angezogen. Diese Bestmarke wurde am 22. März 2025 auf 2522 Gäste erhöht.

Ein klar schweizerischer Rekord

Nur zwei Wochen später wurde der französische Rekord in Martigny mit 4893 Anwesenden deutlich übertroffen. Angesichts der grossen Begeisterung nach der Übernahme des Rekords von den französischen Nachbarn entschieden sich die Organisatoren aus dem Wallis, den Anlass in diesem Jahr zu wiederholen - mit Erfolg.

Erstmals wurde damit am Samstagabend im CERM in Martigny die Marke von 4900 Teilnehmenden überschritten. Um die tausenden Raclette-Portionen zu servieren, standen zahlreiche Köche und Helfer im Einsatz. Hauptmotivation der Freiwilligen war es, das Ereignis aus nächster Nähe zu erleben und ihre Leidenschaft fürs Raclette-Schaben zu teilen, unterstützt durch fachkundige Tipps von Experte Eddy Baillifard. Als Anerkennung erhielten sie ein personalisiertes Diplom.

Kein Eintrag im Guinness-Buch

2025 wurden 2037 Kilogramm Raclettekäse konsumiert sowie knapp 1200 Kilogramm Kartoffeln und 1212 Gläser Essiggurken und Zwiebeln. Die Zahlen der diesjährigen Ausgabe sollen am Sonntagvormittag bekanntgegeben werden und dürften in ähnlicher Grössenordnung liegen.

Aus Kostengründen verzichteten die Organisatoren darauf, Vertreter des Guinness-Buchs einzuladen. Dies hätte rund 15'000 Franken gekostet. Stattdessen wurde das Ergebnis durch einen Notar beglaubigt.