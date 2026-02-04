Nachdem ein Streit über verbrannte Pizzas eskaliert, ist die «Walliserstube» in Grächen per sofort geschlossen. Google

Mitten in der Wintersaison schliesst die «Walliserstube» in Grächen abrupt. Auslöser war ein Streit um verbrannte Pizzas. Die Wirtin feuerte den Koch und zog sofort den Stecker.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es war ein Streit mit Folgen: Die «Walliserstube» in Grächen wurde Knall auf Fall geschlossen.

Auslöser waren verbrannte Pizzas: Der Koch hatte die Wirtin vor allen Gästen beschimpft.

Personalmangel und fehlende Stammkundschaft verstärkten den Entscheid zur sofortigen Schliessung. Mehr anzeigen

Eine verbrannte Pizza brachte das Fass zum Überlaufen: Mitten in der Hochsaison hat die Pächterin der «Walliserstube» in Grächen ihr Restaurant geschlossen. Eine Ankündigung hatte es zuvor nicht gegeben, die Schliessung erfolgte Knall auf Fall, berichtet der «Walliser Bote».

Sechs Jahre lang hatte Claudia Fox das Lokal am Dorfplatz geführt, nach einem Vorfall am Samstag bleiben die Türen jetzt zu. Auslöser für den Entschluss, den Laden dichtzumachen, sei ein Streit mit dem Koch gewesen.

Der hatte den Gästen verbrannte Pizzas servieren wollen. Das wollte Fux nicht akzeptieren und verlangte vom Koch, neue Pizzas zuzubereiten. Der allerdings weigerte sich nicht nur, sondern beschimpfte seien Chefin vor den Gästen teilweise übel.

Schon länger Probleme mit dem Küchenpersonal

Fux sei gar nichts anderes übrig geblieben, als den Koch auf der Stelle zu feuern. «Ich lasse mir das mit 52 nicht mehr gefallen. Das geht an die Substanz», wird sie vom «Walliser Boten» zitiert.

Sie berichtet auch davon, schon länger Probleme mit dem Küchenpersonal gehabt zu haben: gutes Personal sei schwer zu finden. Dass ihr Restaurant kaum einheimische Stammgäste hatte und vornehmlich von Touristen frequentiert wurde, hat die Wirtin in ihrem Entschluss zusätzlich bestärkt.

Wie es nach der Schliessung mit der «Walliserstube» weitergeht, ist derzeit völlig ungewiss. Die Pächterin selbst hat keine Zukunftsangst: «Ich hatte schon Vorstellungsgespräche. Diese Woche werde ich entscheiden, was ich machen will.»

Mehr Videos aus dem Ressort