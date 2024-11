Wanderer verunglückt am Grossen Mythen tödlich

Bis zu 40'000 Menschen wandern jedes Jahr auf den Grossen Mythen im Kanton Schwyz. (Archiv) KEYSTONE/Simon Meier

Ein Berggänger ist am Sonntagvormittag am Grossen Mythen im Kanton Schwyz rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

sda SDA

Die aufgebotene Rega konnte den 56-Jährigen in unwegsamen Gelände nur noch tot bergen, wie die Schwyzer Kantonspolizei mitteilte. Die Meldung zum Sturz ging um 11 Uhr bei der Kantonspolizei ein. Neben der Rega und der Polizei stand auch das Care Team des Kantons Schwyz für die Betreuung der Angehörigen im Einsatz.

sda