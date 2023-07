Die Rega konnte nichts mehr für die verunglückte Wanderin tun. (Symbolbild) Bild: Keystone/Laurent Gillieron

Tödlicher Unfall in der Region Les Diablerets VD: Eine Wanderin hatte an einem mehrere Dutzend Meter tiefem Abhang den Halt verloren. Nach ihrem Sturz in die Tiefe kam jede Hilfe zu spät.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Region Les Diablerets VD ist am Samstag eine Wanderin tödlich verunglückt.

Die 49-Jährige stürzte Dutzende Meter in die Tiefe.

Die Rega konnte nur noch den Tod der Wanderin bestätigen. Mehr anzeigen

Eine Wanderin ist am Samstag in der Region Les Diablerets VD tödlich verunfallt. Die 49-jährige Brasilianerin aus Gros-de-Vaud stürzte mehrere Dutzend Meter einen steilen Hang herunter.

Ein Augenzeuge des Absturzes habe die Rega informiert, teilte die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mit. Vor Ort konnten die Rettungskräfte laut Mitteilung aber nur noch den Tod der Verunfallten feststellen. Die Frau hatte zu einer Gruppe von fünf Wanderern gehört, die am Morgen aufgebrochen waren.

Die Staatsanwaltschaft sei informiert worden und der diensthabende Staatsanwalt habe eine Strafuntersuchung eröffnet, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Untersuchungen zur Ermittlung der Umstände und der Ursachen des Sturzes würden von einem spezialisierten Gendarmen des Gebirgspulks durchgeführt.

