Darum ist dieses beliebte Waschmaschinen-Programm keine gute Idee

Wäsche sauber innert 15 Minuten? Nicht immer. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Viele Menschen wählen das Kurzwaschprogramm, um Zeit und Energie zu sparen. Doch Expert:innen warnen: Dieser Waschgang kann mehr Strom verbrauchen und die Wäsche weniger gründlich reinigen.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Kurzwaschprogramm benötigt mehr Energie, da das Wasser schneller erhitzt werden muss.

Stark verschmutzte Kleidung wird oft nicht richtig sauber, was zu doppeltem Waschen und höherem Energieverbrauch führen kann.

Eco-Programme, die weniger Energie verbrauchen, sind mittlerweile so effizient, dass sie in neueren Waschmaschinen kaum länger als normale Waschgänge dauern.

Durch die leicht verlängerte Waschdauer und niedrigere Temperaturen im Eco-Modus kann das Waschmittel besser wirken und der Energieverbrauch wird gesenkt. Mehr anzeigen

Viele Menschen nutzen das Kurzwaschprogramm ihrer Waschmaschine in der Hoffnung, Zeit und Energie zu sparen. Doch genau das Gegenteil kann der Fall sein.

Wie Werner Scholz vom Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie erklärt, benötigt die Waschmaschine bei kürzeren Programmen oft mehr Energie, da das Wasser schneller erhitzt werden muss.

«Wer eine Strecke von 100 Kilometern mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h fährt, braucht deutlich mehr Sprit als bei Tempo 50 für dieselbe Strecke,» veranschaulicht Scholz das Problem gegenüber «BR».

Kurzwaschprogramm ist ein Energiefresser

Das Kurzwaschprogramm erweist sich als weit verbreitetes Missverständnis, wenn es ums Energiesparen geht. Statt weniger Strom zu verbrauchen, kann es den Energiebedarf sogar erhöhen. Der Grund: Der grösste Teil des Stroms wird für das Erhitzen des Wassers aufgewendet, und bei kürzeren Programmen muss dieser Prozess schneller ablaufen, was den Verbrauch steigen lässt.

Hinzu kommt, dass stark verschmutzte Wäsche bei den schnellen Programmen oft nicht gründlich sauber wird. So müssen womöglich bestimmte Kleidungsstücke erneut gewaschen werden, was den Energieverbrauch logischerweise erneut in die Höhe treibt.

Waschmittel wirkt besser im Eco-Programm

Die Lösung für energiesparendes Waschen liegt – Überraschung! – im Eco-Programm. Diese Programme benötigen zwar etwas mehr Zeit, sind aber darauf ausgelegt, durch eine längere Waschdauer und niedrigere Temperaturen den Stromverbrauch zu senken.

Eco-Programme stiessen früher auf Skepsis der Hausmänner und -frauen, weil sie sehr lange dauerten. Moderne Maschinen sind heute aber so effizient, dass sie nur noch wenig länger laufen als die Standardprogramme.

Bei Eco-Programmen kann das Waschmittel besser wirken, da die Waschmaschine genügend Zeit hat, das Wasser schrittweise zu erhitzen. Das Resultat: sauberere Wäsche und ein geringerer Energieverbrauch, ergo mehr Geld im Portemonnaie.

