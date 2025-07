Vier Karibische Riffhaie – eindrucksvoll, aber für Menschen meistens harmlos: Haiangriffe sind extrem selten. IMAGO/StockTrek Images

Nach einem rätselhaften Biss an einer Touristin auf Mallorca wurde vorübergehend das Baden verboten. Doch Daten zeigen: Die Wahrscheinlichkeit, im Mittelmeer von einem Hai angegriffen zu werden, ist sehr klein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem vermeintlichen Hai-Angriff an der Playa de Palma auf Mallorca wurde der Strand vorübergehend gesperrt – Expert*innen halten einen Angriff von einem Drücker- oder Blaufisch für wahrscheinlicher.

Laut dem International Shark Attack File sind Hai-Angriffe im Mittelmeer extrem selten. 2024 wurde dort kein einziger Vorfall registriert. Weltweit waren es 47, davon 4 tödlich.

Expert*innen vermuten, dass der Rückgang der Angriffe mit rückläufigen Haibeständen und besseren Sicherheitsvorkehrungen zusammenhängen könnte – Ertrinken bleibt statistisch gesehen die deutlich grössere Gefahr. Mehr anzeigen

An der Playa de Palma auf Mallorca ist am Montag ein mehrstündiges Badeverbot verhängt worden. Eine italienische Touristin hatte beim Baden eine Verletzung an der linken Wade erlitten. «Hai-Attacke!» hiess es sofort.

Bevor du deine Ferien am Mittelmeer aus Angst vor Haien absagst, sei zur Beruhigung gesagt: Laut Expert*innen handelte es sich wahrscheinlich nicht um einen Hai-Angriff, sondern um einen Biss eines Drückerfisch oder Blaufisch.

Allgemein sind Hai-Angriffe im Mittelmeer nämlich sehr selten. Das zeigen Daten des International Shark Attack File, das vom Florida Museum of Natural History geführt wird und alle Hai-Angriffe weltweit erfasst.

2024 erfasste das International Shark Attack File (ISAF) weltweit 47 unprovozierte Hai-Angriffe. Vier davon endeten tödlich.

Unprovozierte Hai-Angriffe sind Vorfälle, bei denen eine Person den Kontakt mit dem Hai nicht initiiert hat – im Gegensatz zu provozierten Fällen, bei denen Menschen die Interaktion zu den Haien auf irgendeinem Weg gesucht haben. In der Forschung werden vor allem unprovozierte Fälle erfasst, weil sie das natürliche Verhaltensmuster von Haien darstellen.

«Haibiss-Hauptstadt der Welt» in Florida

Die meisten der Vorfälle, nämlich 29, waren in den USA. 14 im Bundesstaat Florida. Und wiederum 8 davon in Volusia County, das den inoffiziellen Titel «Haibiss-Hauptstadt der Welt» trägt. «Viele der Haie in diesem Gebiet sind Jungtiere und haben noch nicht die Fähigkeit entwickelt, zwischen Menschen und ihrer natürlichen Beute zu unterscheiden», schreibt das ISAF.

Auf dem zweiten Rang liegt Australien, dort wurden 9 Fälle registriert. In Ägypten, Belize, Trinidad und Tobago, den Bahamas, die Malediven, Mosambik, Französisch-Polynesien, Thailand und den Turks- und Caicosinseln kam es jeweils zu einem Hai-Angriff.

Im Mittelmeerraum kam es im letzten Jahr zu keinem Vorfall. Seit dem Jahr 2000 hat das ISAF insgesamt dort gerade mal vier Hai-Angriffe registriert. Alle ohne tödliche Folgen. Dass du in deinen Ferien an den Stränden in Spanien, Italien, Griechenland oder Kroatien von einem Hai angegriffen wirst, ist also sehr unwahrscheinlich.

Im Roten Meer bei Ägypten kommt es etwas öfters zu Hai-Angriffen. Insgesamt dokumentierte die ISAF seit dem Jahr 2000 15 Hai-Angriffe auf Menschen.

3821-mal wahrscheinlicher, durch Ertrinken zu sterben

Hai-Angriffe haben im Jahr 2024 im Vergleich zu den Vorjahren abgenommen. Im Vorjahr waren es noch 22 Hai-Angriffe mehr. Der leichte Rückgang der Hai-Angriffe in den letzten Jahren könnte laut dem International Shark Attack File auch mit dem globalen Rückgang der Haibestände zusammenhängen. Zudem seien in einigen Regionen, insbesondere in Australien, strenge Sicherheitsprotokolle für die Strände eingeführt worden.

Laut Zahlen des ISAF ist es übrigens 3821-mal wahrscheinlicher, durch Ertrinken zu sterben als durch einen Hai-Angriff. Falls du trotzdem auf Nummer sicher gehen willst, empfiehlt das ISAF, dich beim Schwimmen am besten immer in der Nähe anderer Menschen aufzuhalten und nah am Ufer zu bleiben. Allein oder weit draussen steigt die Wahrscheinlichkeit, einem Hai zu begegnen. Vermeide Baden in trübem Wasser und der Dämmerung und trage keine auffällige Kleidung. Auch offene, blutige Wunden oder starkes Planschen kann Haie anlocken. Wenn ein Hai gesichtet wird: ruhig bleiben und das Wasser langsam verlassen.

