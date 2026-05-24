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Für Timmy droht der grosse Knall Darum können Wale nach ihrem Tod explodieren

SDA

24.5.2026 - 18:12

Der tote Buckelwal Timmy an der dänischen Küste könnte jederzeit explodieren.
Der tote Buckelwal Timmy an der dänischen Küste könnte jederzeit explodieren.
youtube.com/@News5de

Buckelwal «Timmy» treibt aufgebläht vor der dänischen Küste – und mit ihm die Angst vor einem Knall. Denn in seinem Kadaver stauen sich Verwesungsgase, die den toten Riesen jederzeit bersten lassen könnten.

Keystone-SDA

24.05.2026, 18:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Kadaver des toten Buckelwals Timmy liegt aufgebläht vor der dänischen Küste.
  • Bei der Verwesung reichern sich im Inneren von Walen Gase an.
  • Experten erklären, warum tote Wale explodieren können.
Mehr anzeigen

Nach dem Tod von Buckelwal «Timmy» wächst die Sorge davor, dass sein toter Körper vor der dänischen Küste explodieren könnte. Verwesungsgase, die sich in dem Tier ansammeln, haben den Kadver inzwischen zu einer runden Kugel aufgebläht.

Das sei bei Walen durchaus nicht ungewöhnlich, sagt die Biologin Anja Gallus vom Deutschen Meeresmuseum auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Doch warum ist das eigentlich so?

«Wenn ein Tier stirbt, beginnen sofort Verwesungsprozesse im Körper», erläutert Gallus. Währenddessen vermehren sich Bakterien, und bei der Zersetzung des organischen Materials entstehen unter anderem Faulgase, die den Leib aufblähen.

Normalerweise würden kalte Luft oder kaltes Wasser den Körper kühlen und die Bakterienbildung etwas eindämmen.

Für Selfie auf Kadaver. Mann klettert auf toten Wal – und hat dreiste Ausrede dafür

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Doch Wale haben eine Besonderheit: Sie haben eine sehr dicke Fettschicht, die ihren Körper im kalten Wasser isoliert. Diese isolierende Fettschicht halte den Kadaver warm und begünstige so eine starke Vermehrung der Bakterien, erläutert die Biologin. Die entstehenden Faulgase könnten nicht entweichen, solange der Kadaver nicht geöffnet sei.

«In diesem Regen aus Blut, Partikeln und Fäulnisgasen möchte man nicht gestanden haben.»

Fabian Ritter

Walforscher

«Der Druck im Innern baut sich immer weiter auf, und irgendwann könnte das Tier mit einem grossen Knall in die Luft fliegen», erklärt der Walforscher Fabian Ritter der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Eine solche Situation ist schon fast abzusehen.»

Möglicherweise, so Ritter, könnte sich die Lage auch ganz unspektakulär entspannen: In dem Gewebe könnte sich ein natürlicher Riss bilden, so dass die Gase ohne Explosion entweichen könnten.

Wie lange dauert es vom Tod bis zu einer Explosion?

Nach dem Tod versinkt der Körper zunächst im Wasser, bläht sich dann aber mitunter durch die Gase auf und kann dann wieder zur Oberfläche aufsteigen. Wird der Körper nicht etwa durch Aasfresser geöffnet, kann er sich so weit aufblähen, dass er explodiert.

Wie lange dieser Prozess dauert, hängt von vielen Faktoren ab, etwa der Umgebungstemperatur. Im Sommer könne das binnen einiger Tage passieren, sagt Gallus, bei kälteren Temperaturen aber auch deutlich länger dauern. Wie es bei Buckelwal «Timmy» laufen werde, lasse sich nicht mit Gewissheit sagen.

Die dänischen Behörden wollen den Kadaver vor der Urlaubsinsel Anholt in einen Hafen in Jütland ziehen und den Wal dann möglicherweise obduzieren. Die dänische Umweltbehörde hat bereits davor gewarnt, sich dem Tier zu nähern.

Ein erster Versuch den toten Buckelwal zu bergen, musste inzwischen jedoch gestoppt werden. Wie die dänische Umweltbehörde Miljøstyrelsen mitteilt, musste die Aktion am Donnerstag nach mehreren erfolglosen Versuchen abgebrochen werden. Auf Bildern des Livestream-Anbieters News5 war am Freitagmorgen zu sehen, dass der Wal inzwischen extrem aufgebläht ist.

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Was soll mit dem Kadaver von «Timmy» geschehen? Momentan liegt er an einem gut besuchten Strand der dänischen Insel Anholt im flachen Wasser. Die Inselbewohner wünschen sich, dass der Wal verschwindet.

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