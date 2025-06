Wer hier Kästchen ankreuzt, rechnet selten mit dem grossen Gewinn – doch der Gedanke daran reicht oft schon, um für einen Moment dem Alltag zu entkommen. KEYSTONE

Am Freitag geht es bei Euromillions um 235 Millionen Franken. Die Chance zu gewinnen ist verschwindend klein. Und trotzdem spielen Menschen mit. Vor allem wegen dem, was in unseren Köpfen beim Zahlen ankreuzen passiert.

Was würdest du mit 235 Millionen Franken machen? Ein Haus kaufen, um die Welt reisen, dir eine Frühpension gönnen – oder alles verschenken?Genau diese Frage stellen sich derzeit viele. Denn am Freitag, 6. Juni, findet die Ziehung von Euromillions statt. 235 Millionen Franken befinden sich im Jackpot. Swisslos rechnet mit etwa vier Millionen Tipps.

Die Chance, den Jackpot zu gewinnen, ist verschwindend klein. Doch wieso spielen trotzdem so viele Menschen mit?

Genau dazu hat Claude Messner, Verhaltensforscher an der Universität Bern, geforscht. Er sagt, neben dem finanziellen Anreiz, gebe es vor allem einen Grund, der Menschen dazu motiviere, Lotto zu spielen: Weltflucht.

Tippen, um auf positive Gedanken zu kommen

«In dem Moment, in dem Menschen vom Lottogewinn träumen, vergessen sie ihre Probleme», sagt er. Eine solche Realitätsflucht passiere auch, wenn Menschen zum Beispiel shoppen, Sport machen oder ein Buch lesen.

Vom Lottogewinn zu träumen, helfe aber auch, das eigene Leben zu reflektieren. «Man merkt, wo man gerne Veränderung hätte.» Und wo man konkret Dinge verändern könne. «Und es zeigt auch, was im Leben schon stimmig ist», sagt Messner. Etwa, wenn man feststellt: Ich würde sogar weiterarbeiten.

Zur Person Olivier Rüegsegger Claude Messner ist Professor und Verhaltensforscher an der Universität Bern. Er forscht vor allem zum Konsumverhalten von Menschen.

Viele Menschen würden auch einfach zum Spass Lotto spielen. Für die sozialen Interaktionen, die darüber entstehen. «Übers Lotto lässt sich genauso gut sprechen wie über Fussball und das Wetter», sagt Messner. Die Frage, was man mit den Millionen machen würde, könne man ja schlecht beantworten, wenn man nicht auch selbst mitspiele.

Wenn man den Jackpot nicht gewinnt, würde das dann kaum als Verlust wahrgenommen werden. «Es ist eigentlich normal, dass man im Lotto nicht Millionen gewinnt», sagt Messner. «Man ist dann nicht wirklich enttäuscht.»

Für den guten Zweck

Viele Menschen sehen den Lottoschein laut Messner als gut investiertes Geld, obwohl sie wissen, dass sie kaum gewinnen werden. «Sie rechtfertigen, dass dann oft über den guten Zweck». Weil mit einem Teil des Geldes auch Kultur- und Sportveranstaltungen unterstützt werden.

Messner selbst hat seinen Lottoschein für den 235-Millionen-Jackpot übrigens schon abgegeben. Wenn er gewinnen würde, würde er weiter arbeiten, sich aber ein Haus mit Garten kaufen.

