Was Ärztinnen und Ärzte dieses Jahr aus Körperöffnungen entfernen mussten

Batterien, Schmuck oder ganze Flaschen: In amerikanischen Notfallstationen landen jedes Jahr Menschen, weil Gegenstände im Körper stecken bleiben. Eine Auswertung offizieller Spitaldaten zeigt, wie oft Neugier, Alkohol oder schlechte Ideen medizinische Folgen haben.

Redaktion blue News Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das US-Magazin «Defector» wertete Daten der U.S. Consumer Product Safety Commission aus und sammelte reale Notfälle aus amerikanischen Spitälern, bei denen Gegenstände im Körper stecken blieben.

Die Fälle stammen aus dem National Electronic Injury Surveillance System (NEISS) und betreffen Geschlechtsteile, mit einer grossen Bandbreite von Alltagsgegenständen bis zu Sexspielzeug.

Die nüchternen Krankenakten zeigen, dass Neugier, Alkohol oder missglückte Selbsthilfeversuche häufig in der Notaufnahme enden. Mehr anzeigen

Zum Jahresende erinnert das US-Magazin «Defector» an eine besonders ärgerliche Sache: Dinge, die nicht dort enden sollten, wo sie dann doch landen. Es geht dabei wortwörtlich um Gegenstände, die unbeabsichtigt oder beabsichtigt im Körper von Menschen gelandet sind.

Was dort festgehalten ist, liest sich wie ein Katalog menschlicher Fehlentscheide. Bei Männern tauchen im Zusammenhang mit Penis und Enddarm unter anderem Batterien, Schrauben, Werkzeuge, Schreibwaren und diverse Sexspielzeuge auf. Einige Patienten erklärten laut Bericht offen, sie hätten «sehen wollen, wie sich das anfühlt». Andere verwiesen auf Alkohol, Langeweile oder eine Verkettung ungünstiger Umstände.

Auch bei Frauen ist die Liste lang. In der Vagina steckten gemäss den Protokollen unter anderem Schmuck, Alltagsgegenstände, Kosmetikartikel und Spielzeuge. Die nüchternen Einträge nennen Partys, Ferienreisen oder die Sorge um Diebstahl als Auslöser, etwa:

«Führte sich an einer Party aus Angst, sie könnten gestohlen werden, zwei Diamantringe in ihre Vagina ein.»

«Berichtet, dass sich seit zwei Tagen ein Beutel Marihuana in ihrer Vagina befindet und dies unangenehm ist.»

Besonders umfangreich sind die Einträge zum Enddarm (Rektum). Von Shampoo-Flaschen über Lebensmittel bis zu sehr gross dimensionierten Vibratoren – darunter auch ein 60-Zentimeter-Dildo – ist alles dabei. Mehrere Berichte enden damit, dass gut gemeinte Rettungsversuche mit Zangen, Pinzetten oder Werkzeugen scheiterten und gleich mit im Körper stecken blieben, zum Beispiel:

«Der Patient gibt an, er habe sich einen Baseball in seinen Enddarm eingeführt, um zu sehen, wie sich das anfühlt.»

«Berichtet, er sei in der Dusche ausgerutscht und eine Shampoo-Flasche sei in seinen Enddarm geraten.»

Der Artikel stützt sich auf Daten der U.S. Consumer Product Safety Commission und listet reale Notfälle aus amerikanischen Spitälern auf. Die Fälle stammen aus dem National Electronic Injury Surveillance System (NEISS), das seit über 45 Jahren standardisiert Daten zu Notfallbehandlungen sammelt.

Es basiert auf einer repräsentativen Auswahl von Spitälern und erlaubt nationale Hochrechnungen. Die kurzen Fallbeschreibungen stammen direkt aus den Krankenakten.