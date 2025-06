Skandal oder Trend: Was hat der Bikini mit Atomtests zu tun? Eine neue Studie zeigt, dass sich jede dritte Frau in Europa in Badekleid unwohl fühlt. Das Tragen des Bikinis galt seit 1946 als Skandal. Doch die Schweizerin Ursula Andress änderte das. Kennst du die Bikini-Geschichte? 27.06.2025

Eine neue Studie zeigt, dass sich jede dritte Frau in Europa in Badekleid unwohl fühlt. Das Tragen des Bikinis galt seit 1946 als Skandal. Doch die Schweizerin Ursula Andress änderte das. Kennst du die Bikini-Geschichte?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine aktuelle Studie zeigt, dass sich jede dritte Frau in Badekleid und jeder fünfte Mann sich in Badehose unwohl fühlen.

Den Bikini gibt es seit 1946. Anfangs galt das Tragen als Skandal.

Der Trend boomte erst ab den 50er Jahren. Unter anderem, dank der Schweizerin Ursula Andress.

Sie spielte im 007-Film «Dr. No» Honey Rider und trat im Bikini auf.

Wieso heisst der Bikini eigentlich Bikini? Das blue News Video liefert dir die Antworten. Mehr anzeigen

Die Sonne brennt, die Temperaturen steigen. Der Sommer ist da und Herr und Frau Schweizer gehen in die Badi, an den See oder Fluss, um sich abzukühlen. Doch wie gerne schlüpfen sie in die Badekleidung? Welches ist ihr Lieblingsteil?

Eine neue Studie des Marktforschungsinstitut YouGov Schweiz hat 5263 Menschen befragt, wie wohl sie sich im Badetenue fühlen. Jede dritte Frau fühlt sich in Bikini oder Badeanzug und jeder fünfte Mann in Badehose unwohl.

Als der Bikini 1946 auf den Markt kam, trauten sich nur wenige das Teil anzuziehen. Er galt als Skandal. Erst ab den 50er-Jahren änderten zwei Stars das: Brigitte Bardot und Ursula Andress, weil sie im Bikini auf der grossen Leinwand zu sehen waren.

Willst du mehr dazu wissen, und wieso heisst der Bikini eigentlich Bikini? Schau dir das Video von blue News an und tauch zusammen mit uns in die Bikini-Geschichte ein.

