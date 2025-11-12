  1. Privatkunden
Naturspektakel auf Hawaii Was hinter dem seltenen «Vulnado» steckt

Fabienne Berner

12.11.2025

Naturspektakel auf Hawaii: Was hinter dem seltenen «Vulnado» steckt

Naturspektakel auf Hawaii: Was hinter dem seltenen «Vulnado» steckt

Schon mal von einem «Vulnado» gehört? Am Kīlauea-Vulkan auf Hawaii bildete sich am Wochenende ein seltener vulkanischer Wirbel neben Lavasäulen – ein Spektakel, das selbst Experten staunen lässt.

12.11.2025

Schon mal von einem «Vulnado» gehört? Am Kīlauea-Vulkan auf Hawaii bildete sich am Wochenende ein seltener vulkanischer Wirbel neben Lavasäulen – ein Spektakel, das selbst Experten staunen lässt.

Fabienne Berner

12.11.2025, 17:45

12.11.2025, 17:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Kīlauea-Vulkan auf Hawaii entstand am 9. November ein seltener «Vulnado».
  • Der vulkanische Wirbel bildete sich neben hohen Lavasäulen und schleuderte glühende Gesteinsbrocken in die Luft.
  • «Vulnados» entstehen laut US-Geologen durch Hitze und Gase, die bei Eruptionen rotierende Luftmassen erzeugen.
Mehr anzeigen

Am 9. November hat sich am Kīlauea-Vulkan auf Hawaii ein spektakuläres Naturschauspiel ereignet: Ein sogenannter «Vulnado» – ein seltener, durch vulkanische Aktivität ausgelöster Wirbel – bildete sich in unmittelbarer Nähe eines Lavaausbruchs. 

Aufnahmen zeigen, wie sich der Wirbel neben den bis zu 330 Meter hohen Lavasäulen drehte, während glühende Gesteinsbrocken hunderte Meter in die Höhe geschleudert wurden. Der Begriff «Vulnado» ist eine Wortschöpfung aus «Vulkan» und «Tornado».

Laut dem Geologischen Dienst der USA entsteht ein «Vulnado» bei Vulkanausbrüchen durch extreme Hitze und aufsteigende Gase. Diese bringen Luftmassen so stark in Rotation, dass sozusagen ein Mini-Tornado entsteht. Der aktuelle Ausbruch war bereits der 36. in diesem Jahr – ein weiteres Beispiel für Kīlaueas anhaltende Aktivität.

Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Tokio simuliert einen Ausbruch des berühmten Vulkans Fuji in einem von künstlicher Intelligenz erstellten Video. Die Bevölkerung soll so vor den möglichen Folgen gewarnt werden.

02.09.2025

