Mann lässt Ferrari aus Parkplatz-Not auf Terrasse heben – jetzt droht Ärger

Parkplatzproblem mal anders: Was macht ein Ferrari auf dem Balkon? Ein Ferrari-Besitzer sorgt in Österreich für Kopfschütteln. Weil keine Garage frei war, liess er seinen Ferrari auf die eigene Terrasse heben – ohne Genehmigung. Jetzt droht Ärger mit der Verwaltung. 08.12.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Österreich «parkierte» ein Mann seinen Ferrari auf dem Balkon.

Das Auto wurde per Abschleppfahrzeug auf die Terrasse im 1. Stock gehievt.

Die Hausverwaltung forderte den Besitzer einige Tage später auf, das Fahrzeug wieder zu entfernen. Mehr anzeigen

Wohin mit dem Ferrari, wenn keine Garage frei ist? In Österreich wählte ein Mann eine überraschende Lösung und liess seinen 296 GTB per Kran auf die eigene Terrasse heben. Dort stand der Luxusflitzer im Wert von geschätzt zwischen 270'000 und 400'000 Franken einige Tage lang – sehr zum Ärger der Hausverwaltung.

Der Besitzer wurde aufgefordert, das Fahrzeug wieder zu entfernen. Die Verwaltung verwies auf fehlende Genehmigungen sowie mögliche Schäden durch Gewicht oder Ölverlust. Juristische Schritte gibt es vorerst keine.

