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Pause auf Autobahnen Waymo-Robotaxi bleibt in Hochwasser stecken – Betrieb gestoppt

dpa

22.5.2026 - 06:04

Ein selbstfahrendes Waymo-Taxi steckt auf einer überfluteten Strasse in Atlanta (Georgia) fest. (20. Mai 2026)
Ein selbstfahrendes Waymo-Taxi steckt auf einer überfluteten Strasse in Atlanta (Georgia) fest. (20. Mai 2026)
Bild: Tiktok/@honeyybun

Fahrerlose Robotaxis von Waymo meistern auch komplexen Strassenverkehr. Doch wie sich herausstellte, fällt es ihrer Software schwer, die Tiefe des Wassers auf überfluteten Strassen zu erkennen.

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DPA, Redaktion blue News

22.05.2026, 06:04

Waymo hat seinen Robotaxi-Dienst in zwei US-Städten ausgesetzt, nachdem zwei der selbstfahrenden Autos nach heftigen Regenfällen auf überfluteten Strassen steckengeblieben waren. In Atlanta im Bundesstaat Georgia sowie im texanischen San Antonio sollen die Wagen der Google-Schwesterfirma erst nach einer Verbesserung der Strassenverhältnisse wieder losfahren.

Waymo hatte bereits vergangene Woche versucht, die Probleme mit einem Software-Update für rund 3800 Fahrzeuge zu minimieren. Doch daran muss noch weiter gearbeitet werden. Am Mittwoch fuhr ein Waymo-Robotaxi in Atlanta ohne Passagiere an Bord in einen überfluteten Strassenabschnitt und blieb im Wasser stecken.

Nicht erstes Problem mit überfluteter Strasse 

Im April war etwas Ähnliches bereits in San Antonio passiert. Waymo beobachtet unter anderem Wetterwarnungen, um die Strassenbedingungen einzuschätzen. Das Auto in Atlanta blieb demnach stecken, bevor es eine Wetterwarnung gab.

Waymo kommt aktuell auf rund 500'000 Fahrten mit Passagieren pro Monat und will den Dienst schnell auf weitere Städte ausweiten. Zunächst waren die Wagen in sonnigen Gegenden wie Phoenix in Arizona und San Francisco unterwegs. Doch mit dem Ausbau in den vergangenen Jahren kamen auch Regionen mit komplexeren Wetterbedingungen hinzu.

Zunächst waren fahrerlose Waymo-Robotaxis vor allem in Gegenden unterwegs, wo es nicht so oft regnet. (Archivbild)
Zunächst waren fahrerlose Waymo-Robotaxis vor allem in Gegenden unterwegs, wo es nicht so oft regnet. (Archivbild)
Bild: Keystone

Pause auf Autobahnen

Zugleich pausierte Waymo in San Francisco, Los Angeles, Phoenix und Miami den erst Ende 2025 gestarteten Betrieb auf Autobahnen. Die Firma will das Verhalten der Software bei einigen Arten von Baustellen verbessern. Danach sollen die Autobahn-Fahrten «bald» wieder aufgenommen werden.

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