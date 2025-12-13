  1. Privatkunden
Wie geht es weiter? WDR stellt Weichen für Zukunft mit «Tatort»-Duo aus Münster

Gabriela Beck

13.12.2025

Kult-Duo im Münster-Tatort: Die Schauspieler Jan Josef Liefers (l.) als  Prof. Karl-Friedrich Boerne und Axel Prahl als Kommissar Thiel.
Kult-Duo im Münster-Tatort: Die Schauspieler Jan Josef Liefers (l.) als  Prof. Karl-Friedrich Boerne und Axel Prahl als Kommissar Thiel.
Bernd Thissen/dpa

Fans dürfen aufatmen: Der WDR plant auch in Zukunft längerfristig mit seinem Kult-Duo Jan Josef Liefers und Axel Prahl im Münster-«Tatort».

Redaktion blue News

13.12.2025, 19:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der WDR hat längerfristige Darstellerverträge mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers für die Jahre 2028 und 2029 genehmigt.
  • Der «Tatort» aus Münster mit dem Ermittlerduo Thiel und Boerne ist seit 2002 ein Publikumserfolg und erzielt hohe Einschaltquoten.
Mehr anzeigen

Der WDR stellt die Weichen für eine weitere Zukunft mit seinem erfolgreichen Ermittler-Duo Axel Prahl und Jan Josef Liefers im «Tatort» aus Münster. Der Rundfunkrat billigte «längerfristig angelegten Darstellerverträge» für die beiden Schauspieler, wie er online mitteilte. Zudem sei ein Produktionsvertrag für eine neue Ausgabe des Münster-«Tatorts» abgesegnet worden. Mehrere Medien berichteten.

Konkret stimmte der WDR-Rundfunkrat dem Abschluss der Darstellerverträge für die Jahre 2028 und 2029 zu, wie der Sender mitteilte. Das Gremium muss grundsätzlich Grossprojekten zustimmen, deren Kostenvolumen für den WDR die Marke von zwei Millionen Euro überschreitet.

Der «Tatort» aus Münster gilt als riesiger Erfolg. Die Krimikomödien um den Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und den Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) erreichen konstant ein Millionenpublikum. Das Duo löst seit Oktober 2002 Kriminalfälle in Münster.

Zürcher «Tatort» Kommissarin über gefährlichen Einsatz: «Das war ziemlich schwierig»

Zürcher «Tatort» Kommissarin über gefährlichen Einsatz: «Das war ziemlich schwierig»

Seit fünf Jahren ermitteln Grandjean und Ott im Zürcher «Tatort». Im Interview sprechen Anna Pieri Zuercher und Carol Schule über gefährliche Drehs, enge Freundschaft und den Umgang mit Kritik.

12.09.2025

