Der WDR stellt die Weichen für eine weitere Zukunft mit seinem erfolgreichen Ermittler-Duo Axel Prahl und Jan Josef Liefers im «Tatort» aus Münster. Der Rundfunkrat billigte «längerfristig angelegten Darstellerverträge» für die beiden Schauspieler, wie er online mitteilte. Zudem sei ein Produktionsvertrag für eine neue Ausgabe des Münster-«Tatorts» abgesegnet worden. Mehrere Medien berichteten.
Konkret stimmte der WDR-Rundfunkrat dem Abschluss der Darstellerverträge für die Jahre 2028 und 2029 zu, wie der Sender mitteilte. Das Gremium muss grundsätzlich Grossprojekten zustimmen, deren Kostenvolumen für den WDR die Marke von zwei Millionen Euro überschreitet.
Der «Tatort» aus Münster gilt als riesiger Erfolg. Die Krimikomödien um den Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und den Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) erreichen konstant ein Millionenpublikum. Das Duo löst seit Oktober 2002 Kriminalfälle in Münster.
