Elizabeth Polanco De Los Santos (21) aus New York sitzt seit Mitte Juli in Dubai fest. Bild: Detained in Dubai

Monatelanger Albtraum statt Zwischenstopp: Eine 21-jährige Studentin aus New York ist in Dubai zu einem Jahr Haft verurteilt worden – dabei hat sie nur eine Zollbeamtin am Arm berührt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine US-Studentin ist in Dubai zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Der 21-Jährigen wird vorgeworfen, eine Zollbeamtin während einer Kontrolle in einem Untersuchungszimmer angegriffen und beleidigt zu haben.

Die Studentin dagegen gibt an, sie habe die Beamtin lediglich am Arm berührt.

Die Organisation «Detained in Dubai» unterstützt die Studentin in ihrem Kampf um Freiheit. Mehr anzeigen

Zehn Stunden hätte Elizabeth Polanco De Los Santos am 14. Juli eigentlich am Flughafen in Dubai verbringen sollen. Die 21-jährige BWL-Studentin war mit einer Freundin auf dem Heimweg von Istanbul nach New York.

Knapp zweieinhalb Monate später ist sie wegen eines Zwischenfalls mit dem Flughafenpersonal noch immer in dem Emirat. Sie darf das Land nicht verlassen. Und damit nicht genug: Ein Gericht hat sie nun zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt.

Zum Verhängnis ist der Studentin eine Untersuchung von Zollbeamtinnen geworden. Dem Sicherheitspersonal war bei De Los Santos eine Stütze für die Taille – ähnlich einem Korsett – aufgefallen. Die Studentin war auf diese angewiesen, weil sie kurz zuvor operiert worden war.

Sie wurde in ein Nebenzimmer geführt und dort von Beamtinnen «auf grobe Art und Weise» dazu gedrängt, die Stütze abzunehmen, wie die Organisation «Detained in Dubai» mitteilt. Diese setzt sich für Ausländer*innen bei Verfahren in Dubai ein.

Berufung gegen Geldstrafe

Als De Los Santos im Anschluss um Hilfe beim Anziehen bat, hätten die Beamtinnen nur gelacht. Da passierte es: Als sie ihre Freundin herbeirufen und um Unterstützung bitten wollte, berührte sie laut eigenen Angaben eine der Zollbeamtinnen «sanft» am Arm.

Die Beamtinnen hingegen beschuldigten De Los Santos, sie «angegriffen und beleidigt» zu haben. Das Dementi der Studentin blieb unerhört.

Die Ausreise ist De Los Santos untersagt, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Ende August hätte der Albtraum nach der Zahlung einer Geldstrafe beendet sein können, doch die Zollbeamtinnen legten Berufung gegen das Urteil ein. Nach weiteren Wochen der Ungewissheit hat De Los Santos nun die schockierende Nachricht erreicht: Sie muss für ein Jahr ins Gefängnis.

Wo sie derzeit festgehalten wird, ist unklar. Radha Stirling, Geschäftsführerin von «Detained in Dubai», sagt: «Wir befürchten, dass sie sich im berüchtigten Al-Awir-Gefängnis befindet.» Ihre Organisation habe De Los Santos volle Unterstützung im Kampf um ihre Freiheit zugesagt.