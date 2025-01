Weisser Hai tötet ZDF-Taucher

Der Taucher Jade Kahukore-Dixon bezahlte die Begegnung mit einem Weissen Hai mit seinem Leben. Bild: Instagram/radiotarana

Tragisches Unglück in Neuseeland: Der Taucher Jade Kahukore-Dixon wurde bei einem Hai-Angriff tödlich verwundet. Kurz zuvor hatte er noch bei ZDF-Dreharbeiten für eine Dokumentation gearbeitet.

twei Julian Weinberger

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Tauchen war sein Leben – und kostete ihn ebenjenes: Mit nur 23 Jahren starb der Neusseeländer Jade Kahukore-Dixon nach einem Haiangriff.

Kurz vor seinem Tod hatte er an Dreharbeiten für eine ZDF-Dokumentation mitgewirkt.

Die Macher des Films gedenken dem verunglückten Neuseeländern nun am Ende der Produktion. Mehr anzeigen

«Ich habe keine Angst»: Mit dieser Einstellung ging Jade Kahukore-Dixon seiner grossen Leidenschaft nach – dem Tauchen. Der 23-Jährige verdiente in seiner Heimat Neuseeland sein Geld mit dem Verkauf von Seeschnecken. Dass er während seiner Arbeit immer wieder mit Weissen Haien in Berührung kam, nahm der Mann als Berufsrisiko hin.

Doch ein Aufeinandertreffen mit dem Meeresraubtier wurde Kahukore-Dixon zum Verhängnis, wie «Bild» berichtet. Auf einer Bootstour mit Freunden im vergangenen November attackierte ihn unmittelbar nach dem Eintauchen ins Wasser eines der Tiere. Obwohl ihn seine Begleiter umgehend aus dem Wasser zogen und ins Spital brachten, kam für den 23-Jährigen jede Hilfe zu spät.

Die Begegnung mit einem Weissen Hai hat ein junger Taucher in Neuseeland mit dem Leben bezahlt. (Symbolbild) Bild: Helmut Fohringer/EPA/dpa

Taucher in ZDF-Doku: «Klar bedeutet das ein Risiko»

Kurz zuvor war Jade Kahukore-Dixon noch für die ZDF-Doku «Schatzinseln im Pazifik» vor der Kamera gestanden. «Ich sammle Seeschnecken in 10 bis 15 Metern Tiefe vor der Küste, habe mir gerade einen Truck und ein Boot gekauft», erzählte er Journalist Johannes Hano von seinen Zukunftsplänen.

Der gefährlichen Koexistenz mit den Weissen Haien im Wasser war sich der Taucher stets bewusst. «Klar bedeutet das ein Risiko. Aber an die Kerle werde ich mich schon gewöhnen. Ich habe keine Angst. Wenn sie kommen, na ja …» Noch kurz zuvor habe er sich einmal vor einem der Raubtiere hinter einem Felsen in Sicherheit gebracht, schilderte er.

«Wenn wir einen Weissen Hai sehen, einfach wieder woanders rein ins Wasser und weiter schwimmen. Ich muss aufpassen, aber das klappt schon», gab sich Jade Kahukore-Dixon in der ZDF-Doku (abrufbar in der ZDFmediathek) noch optimistisch. Doch Weisse Haie bleiben offenbar unberechenbar, wie der Nachruf am Ende der TV-Reportage zeigt.