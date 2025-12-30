  1. Privatkunden
Teste dich im Quiz Von wem stammt dieses Zitat aus dem Jahr 2025?

Noemi Hüsser

30.12.2025

Persönlichkeiten aus Politik, Popkultur und Wirtschaft haben 2025 geprägt – mal ernst, mal absurd, oft bezeichnend.
Keystone, Bildmontage blue News

Jedes Jahr bringt Sätze hervor, die hängen bleiben. Hier kommen 12 lustige, absurde oder relevante Zitate aus dem Jahr 2025. Aus jedem Monat eines. Weisst du, wer es gesagt hat?

Noemi Hüsser

30.12.2025, 18:46

30.12.2025, 19:38

Jahr 2025
Wer hat das gesagt?

