US-Behörden vermuten Zwiebeln in einem bestimmten Burger hinter dem Ausbruch. Archivbild: dpa

In 14 US-Bundesstaaten sind Menschen nach dem Verzehr eines McDonald's-Burgers erkrankt, wobei einige schwere Symptome aufweisen.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den USA ist die Zahl der Fälle von Kolibakterien-Infektionen nach dem Genuss von McDonald's-Burgern auf 104 gestiegen.

Mindestens 34 Personen mussten ins Spital eingeliefert werden. Eine ältere Frau ist daran gestorben.

Die Behörden prüfen nun, ob die Zwiebeln Auslöser der Infektionen sind. Mehr anzeigen

Die Zahl der bestätigten Fälle von Kolibakterien-Infektionen in den USA, die mit einem bestimmten Burger von McDonald's in Verbindung gebracht werden, ist auf 104 gestiegen.

Mindestens 34 der Betroffenen mussten im Krankenhaus behandelt werden, und bei vier Personen entwickelte sich das Hämolytisch-urämische Syndrom (HUS), das zu akutem Nierenversagen führen kann und potenziell tödlich ist.

Das teilte die US-Amt FDA (Food and Drug Administration) gestern mit. Die Gesundheitsbehörden führen die Infektionen auf den Verzehr von Zwiebeln im sogenannten Quarter Pounder zurück. Hierzulande firmiert der Burger unter dem Namen Hamburger Royal.

Ursache in Zwiebeln vermutet

Zwischen Ende September und dem 21. Oktober erkrankten Menschen in 14 Bundesstaaten an Kolibakterien. Eine ältere Person erlag der Infektion. Laut FDA gaben 99 Prozent der Befragten an, zuvor bei McDonald's gegessen zu haben. Die FDA und andere Behörden untersuchen nun Zwiebel- und Umweltproben, um die Quelle des Ausbruchs zu identifizieren.

Die FDA vermutet, dass geschnittene Zwiebeln im Quarter Pounder die Ursache des Ausbruchs sind. Der Zulieferer Taylor Farms hat daraufhin Zwiebel-Produkte aus seinem Sortiment genommen.

Ex-McDonald's-Lokale in Russland öffnen als «Lecker und Punkt» Nach der Übernahme durch einen russischen Unternehmer heissen die früher zu McDonald's gehörenden Schnellrestaurants in Russland nun «Wkusno i totschka» (Lecker und Punkt). 12.06.2022

McDonald's hat den Quarter Pounder und geschnittene Zwiebeln vorübergehend aus dem Angebot entfernt und angekündigt, künftig keine Zwiebel-Produkte mehr von Taylor Farms zu beziehen.

Bestimmte Kolibakterien-Stämme können laut dem deutschen Bundesinstitut für Risikobewertung schwere Erkrankungen wie Nierenversagen verursachen. Zu den typischen Symptomen einer schweren Infektion zählen laut der US-Gesundheitsbehörde CDC starke Magenkrämpfe, blutiger Durchfall und Erbrechen.

Wildlife Photographer of the Year – Eine einsame Krähe im Stadtpark verhilft diesem Basler zum Sieg Der Wildlife Photographer of the Year Award prämiert die besten Naturfotografien weltweit. In Basel sind die 100 aufregendsten Bilder ausgestellt. blue News hat den Basler Preisträger Jiří Hřebíček getroffen. 07.11.2024

dpa