Zwei weitere Touristen liegen mit Vergiftungs-Symptomen im Spital

Nach dem Tod einer Mutter und ihrer drei- und sechsjährigen Töchter in Istanbul sind zwei weitere Touristen ins Spital eingeliefert worden. Als wahrscheinlichste Ursache gilt eine Vergiftung durch Streetfood.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder in einem Hotel in Istanbul wurden zwei weitere Touristen – angeblich aus Italien und Marokko – mit Vergiftungserscheinungen ins Spital eingeliefert.

Als mögliche Ursache gilt eine Lebensmittelvergiftung; die Behörden warten noch auf endgültige Laborergebnisse.

Vier Verdächtige, die Streetfood verkauft haben sollen, wurden wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung festgenommen. Mehr anzeigen

Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder in Istanbul sind Medienberichten zufolge zwei weitere Touristen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gekommen. Sie hätten in demselben Hotel im Stadtteil Fatih übernachtet wie die Familie aus Hamburg, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Die Polizei ermittele vor Ort. Der Tageszeitung «Cumhuriyet» zufolge handelt es sich um Touristen aus Italien und Marokko.

Der Vater der Hamburger Familie wird weiter auf der Intensivstation behandelt. Die Mutter wird im Tagesverlauf mit ihren Kindern im westtürkischen Afyonkarahisar beigesetzt, von wo die Familie stammt.

Warten auf Laborergebnisse

Als Todesursache wird weiterhin eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Noch werde aber auf Laborergebnisse gewartet, so die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ein erster Autopsiebericht habe kaum nennenswerte Hinweise geliefert.

Am Freitag waren bereits vier Verdächtige festgenommen worden. Laut dem Staatssender TRT geht es um Verkäufer von Süssigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen (Kokorec). Ihnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, berichtete Anadolu. Demnach sind alle Verdächtigen wegen anderer Delikte vorbestraft.