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«Niemand kennt das wahre Ausmass» Ebola-Epidemie im Kongo verschärft sich weiter

SDA

15.6.2026 - 20:59

Mitarbeiter des Roten Kreuzes beerdigen ein Ebola-Opfer.
Mitarbeiter des Roten Kreuzes beerdigen ein Ebola-Opfer.
Archivbild: IMAGO/Anadolu Agency

Die kongolesischen Gesundheitsbehörden melden einen weiterhin starken Anstieg der bestätigten Ebola-Fälle im Nordosten des Landes.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

15.06.2026, 20:59

15.06.2026, 21:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo weitet sich im Land aus.
  • Die Zahl der Fälle stieg innerhalb von 24 Stunden auf 782, die bestätigten Todesfälle liegt nun bei 181.
  • Da sich die jüngsten offiziellen Zahlen auf den 13. Juni beziehen, dürfte die tatsächliche Zahl inzwischen noch höher sein.
Mehr anzeigen

Innerhalb von 24 Stunden sei die Zahl der Fälle um 72 auf insgesamt 782 gestiegen, berichtete das Informationsministerium des zweitgrössten afrikanischen Landes. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg im selben Zeitraum um 32 auf 181. Da sich die jüngsten offiziellen Zahlen auf den 13. Juni beziehen, dürfte die tatsächliche Zahl inzwischen noch höher sein. Die Sterblichkeitsrate liegt den Angaben zufolge bei 23,1 Prozent.

Nach Angaben des Ministeriums werden aktuell 359 Patienten in Spitälern und Isolierstationen behandelt. Problematisch ist weiterhin die Nachverfolgung der Kontakte. Mit 56,5 Prozent liegt die Nachverfolgungsrate deutlich unter der Zielmarke. Um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen, ist es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nötig, 90 Prozent aller Menschen, die mit einer infizierten Person in Kontakt waren, zu ermitteln und zu beobachten.

Behandlungszentren überlastet

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) warnte, dass einen Monat nach Bekanntwerden des Ausbruchs in der kongolesischen Provinz Ituri die Lücken bei Überwachung und Kontaktverfolgung die Bemühungen um eine Eindämmung der hochgefährlichen Krankheit untergrüben.

«Niemand kennt das wahre Ausmass oder die genauen Ausbreitungsorte», sagte Kate White, medizinische Notfallkoordinatorin von MSF im Kongo. «Wir wissen jedoch, dass die meisten Behandlungszentren in der Provinz Ituri überlastet sind; viele unserer Patienten erreichen uns erst in einem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit, und die meisten wurden vor ihrer Behandlung weder als Kontaktpersonen identifiziert noch überwacht.»

Eindämmung ohne Tests schwierig

Zudem hätten viele betroffene Gemeinden keinen ausreichenden Zugang zu Testungen, auch die Übermittlung der Laborergebnisse dauere noch zu lange. «Ohne schnellere und flächendeckendere Tests wird es uns schwerfallen, Fälle früh genug zu erkennen, um den Ausbruch einzudämmen», betonte White.

Das hochansteckende Ebola-Virus kann durch Körperflüssigkeiten wie Erbrochenes, Blut oder Sperma übertragen werden. Eine Infektion führt zu Fieber und Muskelschmerzen, in schweren Fällen kommt es zu inneren und äußeren Blutungen und Organversagen. Der jetzige Ausbruch wurde vermutlich erst Wochen nach seinem Beginn festgestellt. Er wird durch die seltene Bundibugyo-Variante ausgelöst, auf die Mediziner anfangs nicht getestet haben.

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