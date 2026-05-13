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Welle an Magen-Darm-Erkrankungen Kreuzfahrtschiff sitzt im Hafen von Bordeaux fest

dpa

13.5.2026 - 17:50

1.700 Passagiere und Crew-Mitglieder sitzen nach einer Welle von Magen-Darm-Erkrankungen auf einem Kreuzfahrtschiff in Bordeaux fest.
1.700 Passagiere und Crew-Mitglieder sitzen nach einer Welle von Magen-Darm-Erkrankungen auf einem Kreuzfahrtschiff in Bordeaux fest.
dpa

Nach einer Welle von Magen-Darm-Erkrankungen dürfen rund 1700 Menschen ein Kreuzfahrtschiff in Bordeaux nicht verlassen. Mediziner prüfen die Lage an Bord.

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DPA, Redaktion blue News

13.05.2026, 17:50

13.05.2026, 17:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Kreuzfahrtschiff im Hafen von Bordeaux unterliegt einer Quarantäne.
  • Grund ist eine Welle von Magen-Darm-Erkrankungen auf dem Schiff.
  • Die 1700 Menschen an Bord dürfen das Schiff nicht verlassen.
  • Ein Zusammenhang mit dem Ausbruch des Hantavirus auf dem Kreuzfahrtsschiff «Hondius» wird ausgeschlossen.
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Wegen einer Welle von Magen-Darm-Erkrankungen auf einem Kreuzfahrtschiff dürfen die rund 1.700 Passagiere und Crew-Mitglieder das im südwestfranzösischen Bordeaux eingelaufene Schiff nicht verlassen.

Mediziner seien an Bord der «Ambition» gegangen, um die Lage zu bewerten und Proben zu nehmen, teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden und die Präfektur mit. Nach Angaben des Kapitäns seien rund 50 Passagiere erkrankt.

Wie die örtliche Zeitung «Sud Ouest» und weitere französische Medien berichteten, ist ein über 90 Jahre alter britischer Passagier verstorben.

Kein Zusammenhang mit der «Hondius»

Die französischen Behörden betonten, es gebe keinen Grund, einen Zusammenhang zwischen diesem Ausbruch an Bord des aus Belfast und Liverpool kommenden Kreuzfahrtschiffes und dem von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Schiff «Hondius» herzustellen.

Lunge schwer betroffen. Französin mit Hantavirus ist im kritischen Zustand

Lunge schwer betroffenFranzösin mit Hantavirus ist im kritischen Zustand

Im Laufe des Tages wollten die Behörden über das weitere Vorgehen entscheiden, sobald erste Untersuchungsergebnisse vorliegen. Die «Ambition» wollte eigentlich Kurs Richtung Spanien nehmen.

Die von einem Hantavirus-Ausbruch betroffene «Hondius» hatte am Sonntag den Hafen von Teneriffa angesteuert, wo die Passagiere evakuiert wurden. Derzeit sind elf bestätigte oder wahrscheinliche Hantavirus-Fälle im Zusammenhang mit der «Hondius» erfasst.

Darunter sind auch die drei verstorbenen Passagiere, bei denen eine Infektion mit dem Hantavirus-Typ Andesvirus nachgewiesen wurde oder vermutet wird.

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