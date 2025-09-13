  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spektakuläre Rekord-Entkorkung 1088 Weinflaschen in Chardonne VD gleichzeitig geöffnet

SDA

13.9.2025 - 17:19

Geschafft! 1088 Weinflaschen sind gleichzeitig entkorkt.
Geschafft! 1088 Weinflaschen sind gleichzeitig entkorkt.
Bild: Keystone

Ein ungewöhnlicher Weltrekord ist am Samstag in Chardonne VD gebrochen worden: 1088 Weinflaschen wurden gleichzeitig entkorkt. Die Organisatoren erreichten damit einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Keystone-SDA

13.09.2025, 17:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Chardonne VD wurden am Samstag 1088 Weinflaschen gleichzeitig entkorkt.
  • Es wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt.
  • Rund 3000 Menschen verfolgten das Spektakel.
Mehr anzeigen

Erreicht wurde die neue Bestmarke im Rahmen des ersten Winzerfests, das im Dorf bei Vevey am Genfersee organisiert wurde. Die 1088 Personen, welche die Flaschen öffneten, hatten sich gegen Mittag alle mit einem Flaschenöffner in der Hand für den Weltrekordversuch bereit gemacht. Rund 3000 Menschen verfolgten das Spektakel.

Gericht beendet Intransparenz. Staatsgeheimnis entkorkt – Weinliste des Bundesrats wird publik

Gericht beendet IntransparenzStaatsgeheimnis entkorkt – Weinliste des Bundesrats wird publik

Entkorkt wurden Flaschen mit 0,375 Litern Chasselas. 35 Franken kostete die Teilnahme am Weltrekordversuch. Wer bezahlte, erhielt die Flasche mit einer speziellen Etikette darauf, ein Glas sowie als Souvenir einen Flaschenöffner.

Neue Studie. Das Gläschen Wein soll doch nicht gesund sein

Neue StudieDas Gläschen Wein soll doch nicht gesund sein

Eine Vertreterin des Guinness-Buchs der Rekorde war vor Ort, um den Versuch zu überwachen. Den bisherigen Rekord hielt das Dorf Poschiavo im Kanton Graubünden mit 1054 gleichzeitig geöffneten Weinflaschen.

Lieblingsgetränk der Zermatt Unplugged Besucher:innen

Lieblingsgetränk der Zermatt Unplugged Besucher:innen

Bier oder Wein? Oder doch lieber Ingwertee? Wir wollten wissen, was die Festivalbesucher:innen am liebsten trinken.

12.04.2025

Meistgelesen

Glückt Thun gegen Basel noch der Ausgleich?
Polen schickt Kampfjets in die Luft +++ Trump: «Bin bereit für schwere Sanktionen gegen Russland»
Wird sie Nordkoreas nächste Herrscherin?
Gouverneur und Trump sprechen sich für Todesstrafe aus
Ermittler finden brisante Details zu Flugziel der russischen Drohnen